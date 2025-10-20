  • Новость часаГосдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
    Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня

    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России

    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    22 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    20 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    Комментарии (26)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    Комментарии (7)
    20 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Миллер: Россия получила энергетическое преимущество в гонке за искусственный интеллект

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сможет активно и быстро внедрять искусственный интеллект, используя собственные энергетические ресурсы, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что отказавшаяся от дешевого газа из России Европа проиграла «войну против энергии» и лишилась шансов в сфере ИИ.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Миллер сообщил, что у компании уже есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, а это позволяет строить центры обработки данных (ЦОД) и делать быстрые шаги в развитии искусственного интеллекта, передает ТАСС

    Он также отметил, что Европа проиграла «войну против первичных энергоресурсов», начатую после 2015 года, в то время как Газпром на протяжении более 20 лет увеличивает свои запасы газа – коэффициент прироста превышает единицу, а общий объем запасов газа сейчас составляет 35,1 трлн кубометров. Он также сообщил, что российская Арктика имеет перспективы запасов в 87 трлн кубометров газа.

    Глава Газпрома особо отметил, что газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных. «У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОД, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И в первую очередь это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОД», – заявил Миллер.

    Он также подчеркнул, что наступила новая эпоха математики, где этот язык стал основой для искусственного интеллекта и генерации новых идей, что открывает большие возможности для человечества. Математика, по словам Миллера, является языком, объединяющим разные науки и позволяющим создавать более масштабную искусственную среду обитания.

    Напомним, в интервью Миллер также спрогнозировал многократный рост электропотребления из-за ИИ. Кроме того, он предупредил о рисках для европейского газового рынка зимой и заявил о полном суверенитете России по запасам газа.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские дипломаты проводят интенсивные переговоры по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США

    Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.

    Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.

    «По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

    Депутат Пискарев: В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и ужесточить наказание за вовлечение детей в терроризм.

    Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет внесла группа из 419 депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый законопроект ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность.

    «Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал он.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что законопроект поддержали все фракции, а под документом стоят подписи 419 депутатов, включая руководителей всех фракций и председателя Госдумы, передает ТАСС.

    В сентябре несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

    Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

    Комментарии (9)
    20 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    В МККК назвали число вернувшихся с Украины при его содействии жителей Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что при его содействии удалось вернуть с Украины в Курскую область 124 жителя.

    «На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали», – сказали ТАСС в МККК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направляла запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

    В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич обсуждали гуманитарную деятельность на Украине, в Газе, Сирии и Судане.

    В октябре МККК проинформировал Москалькову о состоянии вывезенных на Украину жителей Курской области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    «Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

    Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

    Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 16:32 • Новости дня
    Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральные прокуроры России Александр Гуцан и Таджикистана Хабибулло Вохидзода заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам борьбы с преступностью и незаконной миграцией.

    Документ предусматривает совместную работу по надзору за миграционными процессами, борьбе с терроризмом, экстремизмом, торговлей оружием, наркотиками и людьми, а также по защите прав трудовых мигрантов и их семей, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, стороны планируют развивать наиболее эффективные формы взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание будет уделено защите прав и свобод человека, противодействию незаконной миграции, коррупции, легализации преступных доходов и преступлениям в сфере информационных технологий.

    «Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркнули в ведомстве. В Генпрокуратуре России также отметили, что соглашение направлено на достижение практических результатов в борьбе с преступностью и в сфере защиты прав и свобод человека.

    Помимо основного соглашения, главы ведомств подписали отдельный документ о взаимодействии органов военных прокуратур двух государств.

    Напомним, генпрокурор России Гуцан прибыл с первым зарубежным визитом в Таджикистан.

    В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гуцана генеральным прокурором России.

    Комментарии (10)
    19 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о пути разрешения украинского кризиса

    Tекст: Ирма Каплан

    Чтобы урегулировать украинский кризис «необходимо встречаться» и договариваться, считает председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, в том числе белорусскому и украинскому лидерам.

    «В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый информационный».

    Тертель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, поэтому готов к диалогу.

    «И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень, очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», – поделился глава КГБ Белоруссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и высказал мнение о важности немедленного окончания украинского конфликта, подчеркнув угрозу исчезновения украинской государственности.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 03:35 • Новости дня
    Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пищевое поведение может быть сигналом организма о нехватке витаминов и минералов через, то есть желание съесть определенные продукты, например, сладкое или соленое, говорит о недостатке важных компонентов, сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

    Тяга к определенным продуктам может указывать на дефицит нутриентов или проблемы со здоровьем, передает Газета.Ru. Доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова рассказала,

    По ее словам, желание есть сладкое может быть связано с нехваткой магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе мозговых центров удовольствия.

    «Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт», – объяснила она «Газете.Ru».

    Тяга к соленой пище, по словам Садиковой, может быть следствием стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности.

    Для коррекции подобных пищевых пристрастий врач рекомендует обеспечить полноценное питание с разнообразной клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

    Также рекомендуется включать в рацион пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые восстанавливают функции кишечника. Пребиотики – соединения из пищи, которые микроорганизмы используют для своего функционирования и размножения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шоколад при умелом употреблении может стать не просто лакомством, но и эффективным инструментом эмоциональной регуляции, рассказала психолог, когнитивно-поведенческий-терапевт Элен Хачатрян.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 22:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о почти полумиллиардном ущербе москвича от кибермошенников

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2025 году сумма ущерба от киберпреступления в отношении жителя Москвы достигла рекордных 450 млн рублей, что стало самым крупным случаем на данный момент, рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

    «Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 млн рублей. Этот рекорд по ущербу поставлен весной текущего года», – сказал Кононенко «Интерфаксу».

    Он отметил, что сейчас преступления в столице совершаются на суммы от одного млн рублей, случаи с мелкими суммами встречаются крайне редко. За последние три года сотрудники МВД фиксируют тенденцию к увеличению размеров ущерба по киберпреступлениям.

    Кононенко подчеркнул, что ранее расследовались преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тыс. рублей, однако в настоящее время почти все дела относятся к тяжким и особо тяжким категориям – таких преступлений примерно 80%.

    Для квалификации преступления как тяжкого сумма ущерба должна составлять от 250 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года в Московской области зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает подмосковная прокуратура. В Центре цифровой экспертизы Роскачества предложили защищаться от мошенников с нейросетями с помощью кодовых фраз и цифровой гигиены.

    Комментарии (0)
