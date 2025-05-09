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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
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    В Кремле оценили визит Вучича и Фицо в Москву
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 15:14 • Новости дня

    Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.

    По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.

    Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.

    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 01:48 • Новости дня
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.

    Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

    По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

    Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

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    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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