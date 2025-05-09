Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»
Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.
По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.
Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.