Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Захарова заявила об отсутствии у ЕС полномочий оценивать действия России
Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН
ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.
«Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».
Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.
Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.