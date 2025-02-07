Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.

«Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».

Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.

Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.