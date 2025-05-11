Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Мадуро поддержал предложение Путина по переговорам России и Украины в Стамбуле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о проведении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Мадуро подчеркнул: «Надо вступить на мирный путь, путь справедливого мира. У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир». Он отметил, что необходим прямой диалог между двумя странами без вмешательства извне. Президент Венесуэлы также заявил о полной поддержке Владимира Путина и России в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.
Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.