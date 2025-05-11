Мадуро поддержал предложение Путина по переговорам России и Украины в Стамбуле

Tекст: Дарья Григоренко

Мадуро подчеркнул: «Надо вступить на мирный путь, путь справедливого мира. У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир». Он отметил, что необходим прямой диалог между двумя странами без вмешательства извне. Президент Венесуэлы также заявил о полной поддержке Владимира Путина и России в данном вопросе, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.