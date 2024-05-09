Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве

Захарова сообщила о решении России не приглашать на парад Победы послов недружественных стран

Tекст: Антон Антонов

Захарова отметила, что «недружественные страны», которые ведут против России «агрессивную политику», на парад «третий год приглашаться не будут». Однако, по ее словам, граждане этих стран, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России – «долгожданные гости», передает ТАСС.

Захарова сказала, что часто послы недружественных стран не разделяют позицию властей своих государств, считая ее «подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой». Однако они «вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства».

Официальный представитель МИД заверила, что Россия «защищает и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», Москва никому не даст осквернить День Победы.

Тем, кто считает День Победы «днем скорби», Захарова напомнила, что «у нас есть День памяти и скорби, это 22 июня», а 9 мая – это праздник Победы, «торжества добра над злом».

Захарова сообщила, что российские профильные структуры создали и постоянно обновляют онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. По ее словам, западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, причем они «не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения».

Напомним, парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.