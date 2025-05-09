ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.