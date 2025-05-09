Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».
Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.