Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, отметил, что разгром нацизма во Второй мировой войне был достигнут благодаря совместным усилиям государств, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «разгром нацизма был достигнут общими усилиями», особо выделив значимость открытия второго фронта в Европе для приближения Победы. Путин отдельно отметил вклад жителей Средней Азии и Закавказья в достижение Победы.

Он также подчеркнул, что Россия чтит память всех, кто отдал свою жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.