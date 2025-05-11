Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Президент Ирана отверг новое условие США по ядерным переговорам
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недопустимости требования США отказаться от развития мирной ядерной программы в обмен на переговоры.
Иран категорически отвергает требование США о полном отказе от своей мирной ядерной программы как условие для возобновления переговоров по ядерной сделке, передает РИА «Новости». Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен создавать ядерное оружие и готов доказывать это международному сообществу.
«Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, и они с нами начнут вести переговоры», – подчеркнул Пезешкиан. По его словам, Иран всегда был готов к диалогу, чтобы удостоверить западные страны в мирном характере своей ядерной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.