Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма

Tекст: Ольга Иванова

Россия останется неприступной преградой для сторонников нацизма, русофобии и антисемитизма, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением во время парада Победы на Красной площади.

Путин отдельно подчеркнул, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.