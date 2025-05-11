  • Новость часаВ Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
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    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

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    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 15:25 • Новости дня

    Мерц приветствовал готовность Москвы к диалогу

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает важным шагом готовность Москвы к переговорам, однако подчеркивает необходимость перемирия и прекращения огня для их начала.

    Мерц положительно оценил заявления Москвы о готовности к диалогу по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости». «Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно», – заявил Мерц, чьи слова опубликованы на сайте кабмина Германии.

    Глава немецкого правительства отметил, что для начала переговоров необходимо согласовать перемирие и добиться прекращения огня. По мнению Мерца, только после этого появится реальная возможность для дипломатического урегулирования ситуации. Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующих шагов от Москвы.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    До этого Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot

    NYT: Германия получила разрешение США передать Украине 100 ракет для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон одобрил передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники в Конгрессе США заявили изданию, что Вашингтон одобрил Германии передачу Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, передает ТАСС.

    По информации издания, речь идет о вооружениях, которые производятся на территории Соединенных Штатов. Даже если ракеты принадлежат другому государству, для их передачи третьей стороне требуется одобрение американского правительства.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия для Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    10 мая 2025, 02:24 • Новости дня
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    @ IMAGO/Denzel Jesco/BPA/dts Nach/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выступили с требованием к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

    «Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Подчеркивается, что этот шаг необходим для создания возможностей начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире». Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши также пригрозили «наращивать давление» на Россию до тех пор, пока та не примет предложенную инициативу о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Москва считает, что для реализации прекращения огня требуется обсуждение множества нюансов.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    В Берлине прошла проукраинская акция с бандеровскими лозунгами

    Проукраинские демонстранты устроили акцию с нацистскими лозунгами в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    На советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене впервые состоялась акция с националистическими лозунгами и флагами Украины и НАТО, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung,

    Около двадцати человек собрались у западной стороны мемориала в Тиргартене в Берлине. Участники держали флаги Украины и НАТО, а также плакаты, на которых были написаны националистические лозунги, звучавшие во времена Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Ранее полиция Берлина не разрешала проведение подобных акций на этом мемориале. В этом году из-за ожидаемых демонстраций улица 17 июня была полностью перекрыта для движения транспорта в обе стороны.

    Как сообщает Berliner Zeitung, порядок на месте обеспечивали сотрудники немецкой полиции, которые дежурили рядом с участниками. В публикации отмечается, что среди скандируемых лозунгов звучали призывы, связанные с украинскими националистами, сотрудничавшими с гитлеровцами во Второй мировой войне.

    В центре Киева пенсионеры были задержаны после того, как исполнили советские песни во время акции ко Дню Победы.

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    11 мая 2025, 04:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об уровне возможных переговоров с Украиной в Стамбуле

    Песков заявил о намерении Москвы провести переговоры с Киевом «на соответствующем» уровне

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, на каком уровне состоятся возможные переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

    «На соответствующем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лишь «серьезные переговоры» позволят установить «устойчивый мир». При этом Песков отметил, что готовность к таким переговорам демонстрирует Вашингтон, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что украинской стороне надо просто приехать в Стамбул и начать переговоры. «Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков. Москва сообщит позднее, кто возглавит переговорную группу.

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    9 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина сотни человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в День Победы у Бранденбургских ворот, несмотря на строгие ограничения властей и усиленные меры безопасности.

    Сотни участников вышли на акцию «Бессмертный полк» у Бранденбургских ворот в Берлине в День Победы, передает ТАСС.

    Колонна стартовала с задержкой из-за тщательных проверок полиции на наличие запрещенной символики. Участники вместе пели военные песни, звучали лозунги: «Ура», «Слава России», многие несли знамена Победы и портреты близких.

    Полиция разрешила проходить к советскому мемориалу в Тиргартене группами по 50 человек, тщательно досматривая каждого. У кордона сотрудников правоохранительных органов была объявлена минута молчания в память о погибших советских воинах. В ходе шествия отдельные украинские активисты пытались вступить в споры с участниками, однако серьезных инцидентов не возникло.

    Перед началом акции полиция по громкоговорителю напомнила об ограничениях: были запрещены символы V и Z, георгиевская лента, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора или ленты, а также военная форма и марши. Охрану в городе обеспечивали около 2 тыс. полицейских 8 и 9 мая.

    Ранее проукраинские демонстранты 9 мая провели акцию на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене.

    Перед посольством Германии в столице прошел митинг в поддержку исторической правды, организованный партией «Справедливая Россия – За правду» накануне 80-летия Победы.

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    10 мая 2025, 21:26 • Новости дня
    Мерц захотел поговорить с Путиным после визита в Киев

    Канцлер ФРГ Мерц после визита в Киев запланировал разговор с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным инициативу западных стран по 30-дневному перемирию на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным по итогам визита в Киев, передает ТАСС.

    Мерц пояснил, что подобный контакт состоится только при координации позиций с европейскими партнерами и согласовании с президентом США.

    В ходе интервью ZDF Мерц подчеркнул, что инициатива Запада касается именно перемирия с прекращением огня обеими сторонами, а не начала переговоров. Он особо отметил, что действия будут осуществляться в тесном взаимодействии с союзниками.

    Канцлер также уточнил, что Украина не ставила условия по запрету на перегруппировку российских войск или поставки оружия на линию фронта в период возможного перемирия.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии «небольшого шанса» завершения конфликта на Украине и допустил контакты с Москвой.

    МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине.

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    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

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    9 мая 2025, 18:16 • Новости дня
    Мерц выразил надежду на 30-дневное прекращение огня на Украине

    Канцлер ФРГ Мерц выразил надежду на 30-дневное прекращение огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить 30-дневное перемирие на Украине.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Брюсселе выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня на Украине в ближайшие выходные, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует шанс, что начиная с этих выходных «получится прийти к 30-дневному прекращению огня на Украине».

    Мерц заявил, что с учетом объявленного Россией трехдневного перемирия существует «большая вероятность», что оно будет продлено до месяца, и после этого стороны смогут начать переговоры о мирном соглашении.

    Глава немецкого правительства также отметил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Мерц добавил, что позицию Берлина разделяют Франция, Британия и Польша.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 15:05 • Новости дня
    Большинство немцев поддержали запрет партии АдГ

    Опрос показал поддержку запрета партии «Альтернатива для Германии» большинством немцев

    Tекст: Мария Иванова

    Более половины жителей Германии высказались за обращение в Федеральный конституционный суд с просьбой запретить партию «Альтернатива для Германии».

    Более половины граждан Германии поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel. Согласно опросу социологического института INSA, 53% респондентов считают, что необходимо обратиться в Федеральный конституционный суд страны с просьбой о запрете партии, против выступили 38%. Интересно, что среди сторонников запрета оказались и 14% избирателей самой АдГ.

    Наиболее активно идею запрета поддерживают сторонники партии «Зеленые» и социал-демократы – 85% и 79% соответственно. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил: «Федеральные земли, Бундестаг и правительство ФРГ теперь должны тщательно изучить 1100-страничный доклад Федерального ведомства по охране конституции». Он добавил, что процедура запрета может быть запущена только при высокой вероятности успеха.

    Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, чьи взгляды не совместимы с демократическими свободами, однако публично применять такой статус ведомство пока не будет до решения суда. Сейчас власти получили возможность следить за членами партии, вплоть до прослушивания телефонов, однако запретить деятельность АдГ может только Федеральный конституционный суд.

    В случае запрета АдГ может стать третьей партией в истории ФРГ, деятельность которой будет прекращена решением суда, после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году. Партия существует с 2013 года, набирая популярность на фоне миграционного и экономического кризиса, и недавно впервые заняла второе место на выборах в Бундестаг.

    Ранее сообщалось, что власти Германии намерены изучить заключение спецслужб по «Альтернативе для Германии» перед обсуждением возможного запрета партии. Позднее федеральное ведомство по охране Конституции Германии отказалось публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда.

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    11 мая 2025, 14:13 • Новости дня
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анкара выразила готовность стать площадкой для прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поддержав инициативу возобновления диалога, заявил лидер республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Эрдоган положительно оценил заявление Путина о возможном возобновлении мирных переговоров в Стамбуле и подчеркнул, что Анкара открыта для любых форматов диалога, способных привести к прочному миру, передает ТАСС.

    В сообщении администрации турецкого президента говорится: «Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению».

    По словам турецкого лидера, «открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров».

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    10 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    В Германии обнаружили огромную грифовую черепаху весом 12 кг

    В Германии в шахте нашли огромную аллигаторовую черепаху из Центральной Америки

    Tекст: Мария Иванова

    Рабочие из Келлингхузена на севере Германии случайно обнаружили в дренажной шахте аллигаторовую черепаху весом 12 кг, способную нападать даже на собак.

    В дренажной шахте небольшого городка Келлингхузен на севере Германии рабочие обнаружили огромную аллигаторовую черепаху весом 12 кг, передает Bild.

    Рептилию нашли во время очистки шахты на участке у реки Штер: черепаха пряталась в кустах и водорослях в ожидании добычи. После поимки животное поместили в ящик и перевезли в Центр сохранения дикой природы и видов в Спаррисхопе, отмечает ТАСС.

    Грифовые черепахи обитают в реках Центральной Америки и представляют опасность для мелких животных, включая уток, лягушек и даже собак. Специалист Кристиан Эрдманн предположил, что это животное выпустили в природу незаконно, а некоторое время оно могло жить в реке Штёр, питаясь рыбой и раками.

    В данный момент черепаху по кличке Габи разместили в огражденном пруду. Хотя ее вес составляет 12 кг, взрослые особи могут достигать 100 кг и иметь панцирь длиной до 70 см, что делает этот вид самой крупной пресноводной черепахой в мире. Мощная челюсть этой рептилии делает ее особенно опасной.

    В Германии запрещено содержать аллигаторовых черепах в домашних условиях. Сейчас Эрдманн занят поиском для Габи нового дома. «Мы надеемся найти зоопарк, который возьмет Габи под свою опеку», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские палеонтологи установили, что неприхотливость в питании помогала крокодилообразным выживать 230 млн лет, несмотря на два массовых вымирания на планете.

    Между тем гостья отеля в городе Флиссинген в Нидерландах обнаружила в своем номере спящего тюленя.

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