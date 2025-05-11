Мерц приветствовал готовность Москвы к диалогу

Tекст: Ольга Иванова

Мерц положительно оценил заявления Москвы о готовности к диалогу по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости». «Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно», – заявил Мерц, чьи слова опубликованы на сайте кабмина Германии.

Глава немецкого правительства отметил, что для начала переговоров необходимо согласовать перемирие и добиться прекращения огня. По мнению Мерца, только после этого появится реальная возможность для дипломатического урегулирования ситуации. Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующих шагов от Москвы.

Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

До этого Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.