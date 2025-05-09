Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России
Песков заявил о равнодушии Москвы на инициативу «трибунала» ЕС
Москва не планирует предпринимать никаких шагов в ответ на идею европейских стран по созданию «трибунала» против России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не будет реагировать на возможные попытки стран Европейского союза создать так называемый трибунал против России, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на инициативу, Песков подчеркнул: «Нет. Мы не будем на это реагировать».
В СМИ ранее появилась информация, что представители 20 из 27 государств Евросоюза выразили поддержку идее создания трибунала против России.
Мария Захарова заявила, что ЕС не имеет полномочий оценивать действия России.