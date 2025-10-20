Сенат США приостановил работу над санкциями против России

Tекст: Денис Тельманов

Рассмотрение законопроекта о расширении санкций против России временно приостановлено в Сенате США, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Он отметил, что документ остается одним из инструментов давления на Москву, однако сейчас поставлен на паузу.

По словам Тьюна, законопроект должен был усилить позиции Вашингтона на переговорах с российской стороной. Сенатор подчеркнул: «Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента, который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас».

Решение связано с готовящейся встречей лидеров России и США. Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о проведении переговоров в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начнут подготовку к встрече без промедления.

Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Документ предусматривал введение вторичных санкций против партнеров России и импортные пошлины до 500% на товары из стран, продолжающих покупать нефть, газ и уран у РФ. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что принятие такого закона нанесет наибольший ущерб самим США в экономическом и стратегическом плане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным. Еврокомиссия намерена одобрить девятнадцатый пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.