Каллас сообщила о планах утвердить новые санкции против России

Каллас заявила о планах ЕК принять 19-й пакет санкций против России на саммите
Еврокомиссия намерена одобрить очередной, 19-й пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
По словам Каллас, Еврокомиссия рассчитывает утвердить 19-й пакет антироссийских санкций до конца текущей недели, передает ТАСС. Ожидается, что решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе, запланированном на 23–24 октября.
Каллас отметила, что между странами-членами сохраняются разногласия, из-за которых утверждение новых ограничительных мер на уровне министров невозможно.
Каллас добавила, что окончательное решение ожидается на встрече глав государств в четверг. По ее словам, министры также обсудят инициативы по борьбе с танкерами, которые, по данным ЕС, могут использоваться для транспортировки российской нефти в обход санкций.
Еврокомиссия заявляла, что 19-й пакет антироссийских ограничений будет быстро принят еще в сентябре, однако процесс затянулся из-за разногласий внутри объединения.
Австрия заявила о готовности одобрить 19-й пакет антироссийских санкций.
Ранее дипломаты Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о введении нового пакета ограничительных мер против России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения и перейти к более суровым санкциям.