Tекст: Василий Стоякин

Начнем, пожалуй, с того, что есть ложь, наглая ложь, статистика и украинская социология военного времени. Именно военного, потому что в мирное время украинская социология вполне функциональна. На основании ее данных вполне можно было прогнозировать результаты выборов. Сейчас, однако, обычные социологические инструменты дают очень большую (по прикидкам – 10-15%) погрешность из-за искажения выборки, воздействия пропаганды и элементарного страха.

И вот теперь в эфире известной украинской журналистки Натальи Мосейчук директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сказал, что «сегодня запрос на переговоры чрезвычайно высок. Это заметно отличается от настроений в начале войны, когда около 73% поддерживали идею продолжать боевые действия до возвращения Крыма и Донбасса. Однако с затяжным характером конфликта произошел перелом в общественном мнении».

Группа «Рейтинг» – компания уважаемая, с историей и именем. Сейчас она, правда, работает как все – плохо. В то же время безусловным достоинством «Рейтинга» является наличие доступной базы данных, которые позволяют отслеживать цифры в динамике. И если достоверность самих по себе процентов под вопросом, то динамика сомнений вызывать не должна.

Антипович ссылается на результаты опроса, проведенного его службой 21-23 августа. Заказчик, как это обычно бывает, не разглашается, по косвенным данным – офис президента (что заставляет еще более внимательно отнестись к результатам).

Итак, действительно, 59% опрошенных жителей Украины считают, что надо прекращать боевые действия и искать компромисс с Россией. За продолжение войны – 33% (причем 13% предлагают остановиться на границе 2022 года – видимо, они полагают Крым и Донбасс «отрезанным ломтем»). Это не рекордный показатель – в мае было 66% к 27%, но после мая были «операция «Паутина» и удары по российским НПЗ, которые, понятно, отразились на общественном мнении.

Для сравнения: в феврале 2023 года, накануне «потужного контрнаступа», за переговорный путь выступали 12%, а за военный – 84%. Перелом, как и следовало ожидать, произошел на рубеже 2023 и 2024 годов, когда стало ясно, что «контрнаступ» немножко провалился. Между ноябрем и январем количество сторонников мирного решения выросло с 24 до 33%.

Еще более определенный результат в вопросе о способе прекращения войны: 82% за переговорный путь и только 11% – за чисто военное решение. Опять же интересно: в апреле появился пункт о двусторонних переговорах с Россией – и его отметили 20% (остальные – за более широкий круг переговорщиков).

На первый взгляд, чем хуже для Украины положение на фронтах, тем больше ее жителей желают мира и переговоров с Россией. Хотя данные о воинственности украинцев в данных «Рейтинга», скорее всего, завышены, сама динамика не вызывает особых сомнений. Она соответствует объективной ситуации на фронте и состоянию украинской пропаганды.

Но когда начинаешь вникать в особенности общественных настроений, то понимаешь, что не все так однозначно – с 2014 года большую часть времени украинцы вроде бы тоже выступали за мирный путь решения конфликтов. Но, как сказал Антипович, «это не означает капитуляции или мира любой ценой. Люди хотят мира, но на условиях, при которых будут четкие гарантии безопасности. Речь не идет о возвращении к прежним отношениям с Россией». На практике «против мира любой ценой» означает в данном опросе «мир в результате победы Украины над Россией».

В данных того же «Рейтинга» следующий вопрос: должна ли Украина соглашаться на прекращение огня? И тут внезапно оказывается, что 94% – против! Кстати говоря, на диаграмме, которую заботливо нарисовал «Рейтинг», ситуация выглядит прямо противоположным образом: 78% – за…

Ларчик совершенно невинной фальсификации открывается просто – 75% они как бы за прекращение огня, но только после того, как США и ЕС согласятся финансировать украинскую армию и давать ей оружие, обяжутся воевать против России, когда этого захотят в Киеве, будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, разместят на территории Украины войска.

Часть опрошенных наверняка просто не понимает, что Россия никогда не согласиться на оккупацию территории Украины НАТО, но таких меньшинство. Большинство же ориентируется на представления вроде того, которое можно вычитать у известного неолиберального философа Юваля Харари, который в минувшую субботу опубликовал в Financial Times статью под названием «Почему Украина выигрывает войну» (если кратко: Россия хотела уничтожить Украину, а раз она еще существует – значит, Россия проиграла; причем Харари ничего не придумал – он просто повторяет традиционный мотив украинской пропаганды).

С одной стороны, такие публикации работают на увеличение доли желающих закончить войну путем переговоров – ведь раз Россия проигрывает, то воевать дальше не обязательно. С другой – такие публикации работают на завышенные ожидания от переговоров: ведь если Россия потерпела поражение и ее об этом проинформировали, то она должна уступить… Сейчас, конечно, есть позитивные сдвиги – все же речь идет о гарантиях, а не о возвращении на границы 1991 года, но это пока все.

Для сравнения приведем данные другой авторитетной социологической организации – Киевского международного института социологии. По их данным, 76% украинцев считают, что Украина способна победить Россию (при помощи Запада, разумеется). Понятие «победы» не расшифровывается, но крен общественного мнения в сторону «победобесия» очевиден, даже если данные завышены.

Дальше следует сложный, экспертный вопрос – респондентам предлагают выбрать между «условным планом Европы и Украины» и «условным планом России». По первому плану Украина получает вечный источник вооружения и защиту неба натовской ПВО, Украина не признает территориальных потерь, а санкции сохраняются. Фактически этот план предполагает в недалеком будущем нападение на Россию, но уже не со стороны Украины, а западной коалиции. 74% опрошенных готовы согласиться на этот план, но 56% носом воротят – говорят, тяжело будет (действительно – тяжело признать неспособность ВСУ забрать назад уже потерянные территории).

Второй вариант в значительной мере действительно отражает российские задачи спецоперации: США и Европа отменяют все санкции против России, русский язык получает официальный статус, Украина сокращает армию и отказывается от членства в НАТО, признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России, Россия сохраняет контроль над частями Херсонщины и Запорожья. 75% категорически против. Достойно удивления, что 3% готовы согласиться на этот вариант (надеемся, социологи не передали их данные в СБУ).

Это то самое, что мы наблюдаем многие годы. Например, данные опроса Центра им. Разумкова (организация несколько менее авторитетная, но тоже с длинной историей), проведенного в июне 2019 года. Тогда речь шла о выполнении Минских соглашений.

69% были готовы решать вопрос восстановления территориальной целостности Украины мирным путем. Ну хорошо, а дальше? А дальше идет серия вопросов относительно пунктов Минских соглашений, по которым большинство – против. Против «особого статуса» – 50%, против нейтрального статуса – 49%, против статуса русского языка – 54%, против амнистии – 62%... За прекращение блокады ДНР и ЛНР – 34%. Обратите внимание – тогда готовность к компромиссам была примерно такой же, как сейчас.

То есть это нормальная постоянная особенность общественных настроений на Украине – они готовы к переговорам, если результатом этих переговоров будет капитуляция России. Отказ Зеленского от выполнения Минских соглашений и дальнейшая эскалация, которая привела к СВО – прямое выполнение пожеланий украинской общественности.

Да, украинцы стали жертвами тоталитарной пропаганды и действия мощных технологий контроля над массовым сознанием. Да, это излечимо, по крайней мере в какой-то степени. Но ответственности с них за выбор в пользу войны это не снимает. В уголовном праве опьянение – отягчающее обстоятельство.

Приведем еще два соображения, которые обнуляют вроде бы наличествующую готовность украинцев к миру. Во-первых, после недавних заявлений Трампа о возможности выхода на границы 1991 года (это была ирония, но услышали ее далеко не все – Зеленский, например, предпочел сделать вид, что принял эту фразу за чистую монету) общественное мнение на Украине наверняка шарахнулось в противоположную сторону.

Во-вторых, даже если у украинцев, например, появятся настроения все же не просто идти на переговоры, но и быть готовыми к уступкам, в рамках построенной на Украине авторитарной диктатуры у них все равно нет никаких механизмов, которые бы позволили транслировать подобные пожелания руководству страны. Ну разве что через социологические опросы.

Кто спорит – Россия, конечно, за мирный способ решения конфликта. Но свежие данные самих украинских социологов подтверждают: прежде чем договариваться, придется все-таки победить.