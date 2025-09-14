Грузию начинает воротить от НАТО

Tекст: Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров, Тбилиси

На этой неделе грузинский оппозиционный «Левый альянс» потребовал изъять из конституции страны упоминание исключительного курса в Евросоюз и НАТО. Речь идет о 78 пункте, обязующий госорганы «принять все меры для обеспечения полной интеграции» в западные институты. Он был внесен в основной закон несколько лет назад с подачи правящей партии «Грузинская мечта».

«Хватит питать народ иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», – заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Сосо Шатберашвили. По его словам, в случае отказа властей поддержать инициативу «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против этого пункта.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан к ЕС – с 80 до 50%, объясняя это тем, что союз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». Однако в ЕС приводят другие цифры, на днях там сообщили, что, по данным новых опросов, более 70% грузин хотят продолжения интеграции.

В Брюсселе неоднократно критиковали Тбилиси за так называемый закон об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В июле Еврокомиссия направила письмо местному правительству с требованиями до конца августа отменить эти законы, пригрозив в противном случае аннулировать безвизовый режим для грузинских граждан, действующий с 2017 года.

В ответ Кобахидзе назвал подобные попытки контрпродуктивными, заявив, что массовых беспорядков в стране все равно не будет. Кроме того, Грузия всякий раз отвечала отказом на предложения Запада открыть «второй фронт» против России и инициировать вооруженный конфликт с Москвой.

Параллельно с этим у Тбилиси обостряются отношения с Киевом. На этой неделе член «Силы народа» Давид Картвелишвили призвал выслать из страны временного поверенного в делах Украины на фоне скандала с задержанием Службой государственной безопасности (СГБ) двух граждан республики с 2,4 кг гексогена. Как заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, они везли взрывчатку в Россию для проведения операции «Паутина-2».

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе считает, что Тбилиси по дипломатическим каналам отреагирует на скандал с украинским гексогеном. «Киев поступил, причем в очередной раз, – пренебрежительно к нашим национальным интересам», – считает политолог.

Эксперт напомнил, что Украина «ведет себя недостойно по отношению к Грузии» еще со времен Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), укрывая разыскиваемых Тбилиси деятелей, начиная с Михаила Саакашвили. Мамрадзе также назвал ошибкой внесение в конституцию пункта об обязательном вступлении в Евросоюз и НАТО.

По его словам, с помощью этих поправок власти «хотели показать серьезность прозападных настроений». «А вот изъять будет сложно, даже если захотят. «Грузинская мечта» не имеет для такой процедуры конституционного большинства», – объяснил эксперт.

При этом даже если представить изъятие этого пункта из конституции, «на отношения с Москвой это не повлияет». «Есть «красные линии» – это вопрос территориальной целостности. Несмотря на экономические, гуманитарные связи с Россией, налицо ключевые и принципиальные проблемы Южной Осетии и Абхазии», – подчеркнул аналитик.

Ранее эксперт отмечал, что реальный уровень доверия к ЕС не превышает 50% «на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки». Однако «снижение интереса к НАТО и Евросоюзу вовсе не означает, что растут пророссийские настроения».

«Население Грузии все еще поддерживает курс страны на западную интеграцию.

Тем более сейчас действует безвизовый режим со странами ЕС, и много молодежи уезжает туда на заработки», – добавляет грузинский политолог Игорь Гвритишвили. Что касается курса на вступление в НАТО, то, по его словам, «об этом пункте никто не говорит: ни правительство, ни СМИ, ни оппозиция, за исключением радикальной».

«С учетом ситуации на Украине тема вступления в НАТО непопулярна в Грузии. Только радикальная оппозиция, к которой относится партия Саакашвили «Единое национальное движение», говорит о желании войти в альянс. Но большинство, если верить данным социологов, не поддерживает этот шаг», – отметил эксперт.

В то же время, кроме «Левого альянса», сегодня «никто не говорит о том, чтобы изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в НАТО». «Партия «Левый альянс» далеко не самая влиятельная. С устранением этого пункта у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом, в том числе экономические. Если отношения с Европой будут разорваны, экономика страны не выживет», – полагает Гвритишвили.

По его словам, сейчас Грузия извлекает максимальную выгоду из экономического сотрудничества с Россией, но даже в случае, если пункт о курсе в НАТО будет изъят из основного закона, это никак не скажется на отношениях с Москвой.

«Другой вопрос, что между странами нет дипломатических отношений, и выбраться из этого тупика в ближайшем будущем будет очень трудно, поскольку Грузии пришлось бы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало бы волну гнева среди населения», – пояснил спикер.

Также стоит обратить внимание на отказ Грузии от поддержки европейских и американских санкций в отношении России.

«В этой связи сложились довольно напряженные отношения с руководством ЕС и США, которые постоянно критикуют Грузию. Из-за этого правительство страны находится в трудном положении. Существует угроза отмены безвизового режима, о чем уже заговорили в Европарламенте», – сказал эксперт.

Что касается отношений с Украиной и инцидента с попыткой провезти взрывчатку, то грузинское общество, по словам Гвритишвили, «реагирует на все это отрицательно». «Правительство и оппозиционные партии в один голос заявляют, что у тех, кто пытается перенести конфликт Украины и России на грузинскую территорию, ничего не получится. Грузинское правительство еще ни разу не выступало с критикой в адрес политики России в отношении Украины. Это максимум, что могут сделать власти – именно не выступать с критикой», – подчеркнул он.