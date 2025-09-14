  • Новость часаВ Москве открылись 14 участков для голосования за глав регионов России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 комментариев
    14 сентября 2025, 09:30 • В мире

    Грузию начинает воротить от НАТО

    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией?

    На этой неделе грузинский оппозиционный «Левый альянс» потребовал изъять из конституции страны упоминание исключительного курса в Евросоюз и НАТО. Речь идет о 78 пункте, обязующий госорганы «принять все меры для обеспечения полной интеграции» в западные институты. Он был внесен в основной закон несколько лет назад с подачи правящей партии «Грузинская мечта».

    «Хватит питать народ иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», – заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Сосо Шатберашвили. По его словам, в случае отказа властей поддержать инициативу «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против этого пункта.

    Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан к ЕС – с 80 до 50%, объясняя это тем, что союз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». Однако в ЕС приводят другие цифры, на днях там сообщили, что, по данным новых опросов, более 70% грузин хотят продолжения интеграции.

    В Брюсселе неоднократно критиковали Тбилиси за так называемый закон об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В июле Еврокомиссия направила письмо местному правительству с требованиями до конца августа отменить эти законы, пригрозив в противном случае аннулировать безвизовый режим для грузинских граждан, действующий с 2017 года.

    В ответ Кобахидзе назвал подобные попытки контрпродуктивными, заявив, что массовых беспорядков в стране все равно не будет. Кроме того, Грузия всякий раз отвечала отказом на предложения Запада открыть «второй фронт» против России и инициировать вооруженный конфликт с Москвой.

    Параллельно с этим у Тбилиси обостряются отношения с Киевом. На этой неделе член «Силы народа» Давид Картвелишвили призвал выслать из страны временного поверенного в делах Украины на фоне скандала с задержанием Службой государственной безопасности (СГБ) двух граждан республики с 2,4 кг гексогена. Как заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, они везли взрывчатку в Россию для проведения операции «Паутина-2».

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе считает, что Тбилиси по дипломатическим каналам отреагирует на скандал с украинским гексогеном. «Киев поступил, причем в очередной раз, – пренебрежительно к нашим национальным интересам», – считает политолог.

    Эксперт напомнил, что Украина «ведет себя недостойно по отношению к Грузии» еще со времен Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), укрывая разыскиваемых Тбилиси деятелей, начиная с Михаила Саакашвили. Мамрадзе также назвал ошибкой внесение в конституцию пункта об обязательном вступлении в Евросоюз и НАТО.

    По его словам, с помощью этих поправок власти «хотели показать серьезность прозападных настроений». «А вот изъять будет сложно, даже если захотят. «Грузинская мечта» не имеет для такой процедуры конституционного большинства», – объяснил эксперт.

    При этом даже если представить изъятие этого пункта из конституции, «на отношения с Москвой это не повлияет». «Есть «красные линии» – это вопрос территориальной целостности. Несмотря на экономические, гуманитарные связи с Россией, налицо ключевые и принципиальные проблемы Южной Осетии и Абхазии», – подчеркнул аналитик.

    Ранее эксперт отмечал, что реальный уровень доверия к ЕС не превышает 50% «на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки». Однако «снижение интереса к НАТО и Евросоюзу вовсе не означает, что растут пророссийские настроения».

    «Население Грузии все еще поддерживает курс страны на западную интеграцию.

    Тем более сейчас действует безвизовый режим со странами ЕС, и много молодежи уезжает туда на заработки», – добавляет грузинский политолог Игорь Гвритишвили. Что касается курса на вступление в НАТО, то, по его словам, «об этом пункте никто не говорит: ни правительство, ни СМИ, ни оппозиция, за исключением радикальной».

    «С учетом ситуации на Украине тема вступления в НАТО непопулярна в Грузии. Только радикальная оппозиция, к которой относится партия Саакашвили «Единое национальное движение», говорит о желании войти в альянс. Но большинство, если верить данным социологов, не поддерживает этот шаг», – отметил эксперт.

    В то же время, кроме «Левого альянса», сегодня «никто не говорит о том, чтобы изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в НАТО». «Партия «Левый альянс» далеко не самая влиятельная. С устранением этого пункта у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом, в том числе экономические. Если отношения с Европой будут разорваны, экономика страны не выживет», – полагает Гвритишвили.

    По его словам, сейчас Грузия извлекает максимальную выгоду из экономического сотрудничества с Россией, но даже в случае, если пункт о курсе в НАТО будет изъят из основного закона, это никак не скажется на отношениях с Москвой.

    «Другой вопрос, что между странами нет дипломатических отношений, и выбраться из этого тупика в ближайшем будущем будет очень трудно, поскольку Грузии пришлось бы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало бы волну гнева среди населения», – пояснил спикер.

    Также стоит обратить внимание на отказ Грузии от поддержки европейских и американских санкций в отношении России.

    «В этой связи сложились довольно напряженные отношения с руководством ЕС и США, которые постоянно критикуют Грузию. Из-за этого правительство страны находится в трудном положении. Существует угроза отмены безвизового режима, о чем уже заговорили в Европарламенте», – сказал эксперт.

    Что касается отношений с Украиной и инцидента с попыткой провезти взрывчатку, то грузинское общество, по словам Гвритишвили, «реагирует на все это отрицательно». «Правительство и оппозиционные партии в один голос заявляют, что у тех, кто пытается перенести конфликт Украины и России на грузинскую территорию, ничего не получится. Грузинское правительство еще ни разу не выступало с критикой в адрес политики России в отношении Украины. Это максимум, что могут сделать власти – именно не выступать с критикой», – подчеркнул он.

    Главное
