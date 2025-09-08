Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию граждан Украины

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Хватит питать народ Грузии иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», – заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Грузии Сосо Шатберашвили на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, данная партия «требует начать юридические процедуры об изъятии императивного пункта о вступлении в Евросоюз и НАТО из Конституции».

Пункт 78 в Конституции Грузии обязует государственные органы «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО».

Шатберашвили отметил, что в случае отказа властей «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против этого пункта.

Также политик назвал «категорически неприемлемым» требование Брюсселя отменить грузинские законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ.

«Со стороны ЕС это давление на Грузию», – отметил он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан страны к ЕС – с 80 до 50% и объяснял это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». На днях ЕС сообщил, что, по данным новых опросов, более 70 процентов граждан Грузии хотят вступления страны в Евросоюз.

В интервью газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе сказал, что «в реальности уровень доверия граждан в Грузии в ЕС на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки, – не более 50%».

По словам эксперта, «что касается НАТО, про блок и про то, что Грузии обещали место в нем еще в 2008 году, как бы забыли».