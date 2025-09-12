Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.3 комментария
В Тбилиси предложили выслать украинского дипломата из-за провокаций Киева
Временный поверенный в делах Украины в Грузии должен быть выслан из страны на фоне скандала с задержанием СГБ Грузии двух граждан Украины с гексогеном, считает член парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его мнению, вполне возможно, что к этому делу причастен бывший замминистра МВД Грузии Гия Лорткипанидзе, занимающий ныне на Украине должность заместителя директора военной контрразведки и организовавший в 2021 году нелегальное пересечение границы Грузии в контейнере с молочными продуктами экс-президента Михаила Саакашвили, который намеревался устроить на родине революционные процессы.
«Придет время, и Гия Лорткипанидзе обязательно предстанет перед грузинским правосудием», – отметил член «Силы народа», сообщает imedinews.ge. «Абсолютно уверен в причастности Лорткипанидзе и его коллег в деле об отправке в Грузию опасного груза. Надеюсь, с учетом новых обстоятельств, украинский временный поверенный будет выслан из Грузии», – заявил Давид Картвелишвили.
Украина не имеет посла Грузии с 2022 года, после отказа Тбилиси вводить прямые санкции против Москвы с началом СВО.
Тем временем грузинские СМИ назвали имя задержанного с гексогеном украинского водителя – Михайло Скрубский.
Его адвокат Дали Барбакадзе сообщила о «частичном признании вины» ее подзащитным, который отмечает, что не знал ничего конкретного о грузе, переданном ему на Украине «двумя мужчинами в военной форме».
Водитель и второй гражданин Украины были задержаны грузинскими правоохранителями в момент передачи груза. Скрубский как водитель часто бывал в Грузии, сказала его адвокат.
Второй задержанный гражданин Украины, получатель гексогена, пользуется правом хранить молчание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе заявил на брифинге в СГБ Грузии, что задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2».
При этом следствие прорабатывает и версию террористического акта в Тбилиси к местным выборам, которые состоятся 4 октября.
Накануне в Грузии были задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена.
Позднее экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал попыткой «дискредитации Грузии со стороны Украины» обнаружение 2,4 кг гексогена у задержанных спецслужбой страны граждан Украины.