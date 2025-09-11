В Тбилиси заявили о попытке Украины дискредитировать Грузию

В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
В Тбилиси после обнаружения взрывчатки заявили о попытке Украины дискредитировать Грузию
Экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал попыткой «дискредитации Грузии со стороны Украины» обнаружение 2,4 кг гексогена у задержанных спецслужбой страны граждан Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Поддерживаем Украину и ее народ, особенно тогда, когда видим, как ежедневно разрушается и уничтожается эта страна в результате войны. Однако власти Украины во главе с никчемным (Владимиром) Зеленским в ежедневном режиме пытаются дискредитировать Грузию», – заявил он.
По словам Николеишвили, украинское руководство «и не скрывает своей недружественной позиции» по отношению к Грузии.
«Сейчас именно украинцами было ввезено большое количество взрывчатки в Грузию, – сказал он. – Следствие обязательно установит, в Грузии они хотели что-то взорвать или использовали нашу страну как транзит».
Николеишвили высказал благодарность правоохранителям за их работу.
Напомним, что 4 года назад украинские спецслужбы в грузовике с молочными продуктами направили в Грузию своего гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, который намеревался возглавить революционные процессы перед прошлыми местными выборами.
В Грузии 4 октября 2025 года пройдут очередные местные выборы.
Напомним, 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген» изъяли правоохранители Грузии на территории страны, задержаны два гражданина Украины, следствие не исключает подготовку террористического акта.