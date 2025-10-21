  • Новость часаМИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинский беспилотник разрушил стену многоэтажки в Батайске
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    США отказались поддержать план Евросоюза по активам России
    Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Премьер-министром Японии впервые стала женщина
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    19 комментариев
    21 октября 2025, 08:50 • Политика

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков
    @ armyinform.com.ua/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России?

    В украинской армии создали новую группировку – объединенные силы ВСУ. Возглавить ее предстоит генерал-майору Михаилу Драпатому, который ранее занимал пост командующего сухопутными войсками. В его зону ответственности войдут территории Харьковской области, а также прилегающие к ней участки фронта.

    Украинские СМИ называют это направление одним из наиболее сложных и напряженных. Важно отметить, что происходящие изменения являются частью большой реформы ВСУ, в ходе которой главком ВСУ Александр Сырский расформировал все объединения сухопутных войск (ОСУВ на украинском) и оперативно-тактических группировок (ОТУ на украинском).

    Также в местных СМИ полагают, что назначение Драпатого стало итогом давнего конфликта с Сырским, а предшествующая отставка Драпатого с поста командующего сухопутными войсками объяснялась давлением со стороны вышестоящего начальства.

    Как писало издание «РБК-Украина», незадолго после назначения Драпатый якобы в присутствии большого числа коллег заявил, что «еще станет главкомом», что не понравилось Сырскому. Формальным же поводом для отставки стало признание Драпатым вины за удар ВС РФ по лагерю украинской армии в Сумской области, в результате которого было уничтожено 70 боевиков.

    Ранее Драпатый руководил оперативно-тактической группировками войск «Хортица» и «Днепр». Интересно, что пребывание на должности командующего сухопутными войсками он совмещал с управлением ВСУ на Красноармейском (Покровском) участке фронта, ситуация на котором остается плачевной для ВСУ. Таким образом, зона ответственности генерала с новым назначением уменьшится практически вдвое.

    «Драпатый – крайне интересная персона в рядах ВСУ. За ним стоят люди из группы Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом), а также люди, отринутые офисом Владимира Зеленского. Собственно, именно они и пытаются проталкивать фигуру молодого генерала как альтернативу Сырскому», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «То есть речь идет о кулуарной борьбе, которая шире вопроса личной неприязни. Драпатого в какой-то момент даже пытались использовать на Южнодонецком направлении, но особых успехов ему достичь там не удалось. Тем не менее, в условиях отсутствия других ярких персонажей, за него продолжают цепляться», – пояснил он.

    «Поэтому в его назначении, теоретически, может быть заинтересован и сам офис Зеленского, который также понимает необходимость поиска мощных фигур, способных вдохновлять рядовых. В этой связи нам стоит обратить внимание, почему его сделали ответственным за участок фронта в Харьковской области», – добавляет эксперт.

    «Опасаться Драпатого как самостоятельной величины не стоит. В конечном счете, по-настоящему заметных успехов под его командованием ВСУ не добивались. Его руководство Красноармейским (Покровским) направлением, фактически, закончилось для противника катастрофой. Поэтому куда большее значение для нас имеет то, какие именно силы окажутся у него под контролем», – поясняет собеседник.

    «Сейчас в западных и украинских СМИ активно распространяется идея о том, что ВСУ якобы готовятся перейти в контрнаступление.

    Не исключаю, что Драпатому может "перепасть" руководство этой атакой. В теории, противник может попытаться сделать прорыв в Белгородской области. Это позволит ему усилить поддержку со стороны ЕС», – говорит он.

    «Конечно, не стоит исключать и того, что Сырский просто попытался избавиться от своего конкурента, отправив его на крайне сложное направление. Скорее всего, главком ВСУ хочет дождаться катастрофы на данном участке фронта, чтобы с ее помощью полностью дискредитировать репутацию амбициозного военного», – полагает Рожин.

    Возможность «расправы» Сырского над Драпатым допускает и военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, уже в ближайшее время украинская армия столкнется со значительными проблемами на Купянском направлении, которое будет входить в обновленную сферу ответственности экс-командующего сухопутными войсками.

    «Теоретически это может сделать Драпатого "нерукопожатным"

    среди основных управленцев ВСУ. Однако не стоит забывать, что на его счету уже имеется красноармейская катастрофа. Конечно, ее основным виновником является сам Сырский, поскольку столь масштабные провалы на значимых участках фронта вызывают вопросы к высшему армейскому руководству», – добавляет он.

    «Но, пусть и малую, тень произошедшее отбрасывает и на Драпатого. Поэтому я не особо верю в то, что подобным решением потенциальные защитники генерала попытались прикрыть его репутацию и вывести из-под удара. Главное заключается в том, что на сегодняшний день в рядах ВСУ заметна масштабная чехарда», – рассуждает собеседник.

    «В разгаре армейская реформа, затеянная лично Сырским: бригады сводят в корпуса, чтобы улучшить управленческие возможности. При этом от некоторых формирований попросту отказываются. Назначение Драпатого – событие из этого же ряда. Армейское руководство пытается замылить глаза военным и общественности», – акцентирует эксперт.

    «Грубо говоря, эти действия направлены на красивые отчеты в социальных сетях:

    мы работаем, мы стараемся. С другой стороны, ВСУ пытаются найти наиболее оптимальную конфигурацию управления, способную остановить продвижение российских войск, которые эффективно наступают уже достаточно долгий период времени», – говорит он.

    «Что касается роли Драпатого на Харьковском участке, то его присутствие здесь мало что изменит. Он – генерал средней руки, который ничем особо не отличился. Между тем, бросают его на действительно сложные территории. Конечно, бывает, что люди неожиданно раскрываются в обновленных условиях, но все же его бэкграунд не позволяет рассуждать о нем как о скрытом таланте военной тактики», – заключил Онуфриенко.

    ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных об объектах ПВО
    В Запорожской области заметили грузинских наемников ВСУ
    Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху
    В Пентагоне пошутили о галстуке Хегсета с российским триколором
    Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения
    Жилой небоскреб на Манхэттене оказался под угрозой разрушения
    Сборщик шишек в Приморье второй раз выжил после нападения медведя

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

