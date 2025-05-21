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    21 мая 2025, 21:00 • Общество

    Ошибки руководства ВСУ подарили «Искандеру» привлекательную цель

    Ошибки руководства ВСУ подарили «Искандеру» привлекательную цель
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России вновь поразили важный военный объект ВСУ в Сумской области. На этот раз целью оказался лагерь подготовки 1-й отдельной бригады спецназа у города Шостка. Произошедшее вызвало очередной шквал критики депутатов Рады в сторону армейского руководства страны. В чем заключается суть этой критики и как она может повлиять на дальнейшую внутриполитическую и военную ситуацию на Украине?

    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области. Пораженный объект являлся центром подготовки 1-й отдельной бригады спецназа и располагался в районе населенного пункта Шостка. В результате атаки было уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших также числятся 20 инструкторов.

    Кроме того, по данным Минобороны, российской армии удалось ликвидировать до десяти единиц автомобильной техники. Последствия удара спровоцировали новый политический скандал на Украине. Так, нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Он подчеркнул, что попавший под удар полигон располагался всего лишь в 45 км от границы с Россией. По его мнению, подготовка людей в таких условиях является «преступлением» армейского руководства. Его негодование разделяет и депутат Рады Марьяна Безуглая. В частности, она в очередной раз призвала к отставке высшего руководства ВСУ.

    «Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она. На этом фоне с должности был снят командир пострадавшей воинской части. Власти подчеркнули, что правоохранительные органы дадут жесткую оценку действий всех должностных лиц.

    Это не первый резонансный удар по объектам в Сумской области. Еще в апреле ВС России при помощи ОТРК «Искандер-М» атаковали место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате данной операции было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

    Уже тогда произошедшее серьезно раскололо украинских политиков. Эксперты отмечали, что критика депутатов и глав муниципальных центров в сторону армейского руководства и офиса Зеленского серьезно пошатнула тактику Владимира Зеленского обвинения Москвы во всех проблемах.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом в первую очередь работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить удары по целям», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, которая подтверждает проблемы Украины в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    При этом специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке.

    Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – говорит Онуфриенко.

    Произошедшее стало еще одним поводом для активизации «политической грызни» среди украинских элит, рассуждает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе публичных истерик ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых.

    Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира военной части. «Но ожидать отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде, не стоит. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию «могильщика», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

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