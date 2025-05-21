Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

Tекст: Анастасия Куликова

«Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

«Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

«Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

«В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

«Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.