Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
Командира в Сумской области отстранили после удара ВС России по полигону
После ракетного удара по полигону на Украине в Сумской области командир воинской части был снят с должности, а детали инцидента будут расследованы правоохранителями.
Решение об отстранении командира воинской части в Сумской области было принято после удара российских Вооруженных сил по военному полигону, передает ТАСС. Национальная гвардия Украины подтвердила факт ракетного удара, произошедшего 20 мая.
В сообщении ведомства отмечается: «Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области. На Украине подтвердили потери среди военных после этого удара. Ряд депутатов Рады выступили с критикой командования украинской армии после происшествия.