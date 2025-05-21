В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.5 комментариев
Депутат Рады потребовала уволить главкома ВСУ после удара по полигону в Сумах
После российского удара по лагерю подготовки спецназа в Сумской области ряд депутатов Рады выступили с резкой критикой командования украинской армии.
Депутаты Верховной рады обрушились с критикой на руководство ВСУ после российского удара по полигону в Сумской области, сообщает ТАСС. Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом: «Сколько еще гордости и смертей [нужно], чтобы [главкома Вооруженных сил Украины Александра] Сырского уволили?» Она потребовала от президента отставки главнокомандующего. Алексей Гончаренко, которого власти России внесли в перечень террористов и экстремистов, заявил, что проведение подготовки украинских спецназовцев вблизи линии фронта является преступлением. По его словам, «людей совсем перестали ценить» и такие происшествия происходят не впервые, однако никто не был привлечен к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с применением ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области. Киевские власти подтвердили потери среди украинских военных после удара по лагерю под Шосткой.