Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
СМИ: Экс-глава Сухопутных войск ВСУ Драпатый подал в отставку после конфликта с Сырским
РБК-Украина: Отставка экс-главы Сухопутных войск ВСУ связана с конфликтом с Сырским
Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главкома.
Как сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники, конфликт между Драпатым и Сырским возник сразу после назначения Драпатого на новую должность. По сведениям агентства, Драпатый в присутствии коллег заявил: «Подождите, еще главкомом буду». Эти слова были донесены до Сырского, что усугубило их отношения, передает ТАСС.
Впоследствии Сырский препятствовал кадровым инициативам Драпатого, не позволяя ему назначать своих людей и затягивая увольнение нежелательных для Драпатого офицеров. В результате Драпатый ушел в отставку и, по словам источника, оказался в оппозиции к Сырскому.
Отмечается, что его уход может быть попыткой дистанцироваться от негативных последствий недавних трагедий, включая удар по подразделению ВСУ в Днепропетровской области и скандалы вокруг ТЦК. Источник также сообщил, что Драпатый рассчитывал на отклонение заявления об отставке со стороны Владимира Зеленского.
3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».