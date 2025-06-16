СМИ: Экс-глава Сухопутных войск ВСУ Драпатый подал в отставку после конфликта с Сырским

РБК-Украина: Отставка экс-главы Сухопутных войск ВСУ связана с конфликтом с Сырским

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники, конфликт между Драпатым и Сырским возник сразу после назначения Драпатого на новую должность. По сведениям агентства, Драпатый в присутствии коллег заявил: «Подождите, еще главкомом буду». Эти слова были донесены до Сырского, что усугубило их отношения, передает ТАСС.

Впоследствии Сырский препятствовал кадровым инициативам Драпатого, не позволяя ему назначать своих людей и затягивая увольнение нежелательных для Драпатого офицеров. В результате Драпатый ушел в отставку и, по словам источника, оказался в оппозиции к Сырскому.

Отмечается, что его уход может быть попыткой дистанцироваться от негативных последствий недавних трагедий, включая удар по подразделению ВСУ в Днепропетровской области и скандалы вокруг ТЦК. Источник также сообщил, что Драпатый рассчитывал на отклонение заявления об отставке со стороны Владимира Зеленского.

3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».