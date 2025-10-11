Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ

Главком ВСУ Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск

Tекст: Вера Басилая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, их функции теперь будут выполнять новые группировки, созданные на основе оперативных командований, передает ТАСС.

По его словам, командование объединенных сил ВС Украины получит важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Сырский ведет противостояние с действующим командующим Объединенными силами генерал-майором Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как конкурента.

По информации «Украинской правды», в октябре Сырский уже расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины и была под руководством Драпатого в течение восьми месяцев.

Ранее главком ВСУ Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

Сырский сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО.

Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

