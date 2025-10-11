Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Сырский признал сложную ситуацию на линии фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.
Сырский заявил о сохраняющейся сложной обстановке на линии фронта, передает ТАСС. Он сообщил, что провел комплексное рабочее совещание, где были подведены итоги деятельности ВСУ за сентябрь.
По словам Сырского, «оперативная ситуация на фронте остается сложной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить работу средств ПВО и увеличить количество экипажей дронов. Сырский также сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО. Он запретил скопления личного состава ВСУ после ударов по учебным центрам.