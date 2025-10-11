  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Президент Грузии рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности
    Захарова высмеяла желание Тихановского выучить английский для общения с политиками
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Глава Приморья показал на видео парада в КНДР сражавшиеся в Курской области части
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    11 октября 2025, 12:56 • Новости дня

    Сырский признал сложную ситуацию на линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

    Сырский заявил о сохраняющейся сложной обстановке на линии фронта, передает ТАСС. Он сообщил, что провел комплексное рабочее совещание, где были подведены итоги деятельности ВСУ за сентябрь.

    По словам Сырского, «оперативная ситуация на фронте остается сложной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить работу средств ПВО и увеличить количество экипажей дронов. Сырский также сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО. Он запретил скопления личного состава ВСУ после ударов по учебным центрам.

    10 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

    Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    @ ALEXANDER NEMENOV/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

    Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

    По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    10 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ, дав понять, что проблема не только в работе систем ПВО, но и в действиях городских властей.

    Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с защитой объектов энергетики Киева от атак дронов, раскритиковав не только противовоздушную оборону, но и руководство города, передает Lenta.ru.

    В частности, Зеленский рассказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

    «Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», – заявил глава киевского режима.

    Он отметил, что вопрос защиты энергетических объектов не ограничивается наличием систем ПВО, поскольку военные не могут применять ракеты Patriot против беспилотников. При этом Зеленский воздержался от прямых обвинений в адрес мэра Киева Виталия Кличко, однако подчеркнул, что некоторые лица не способны эффективно выполнять свои обязанности.

    Заявление Зеленского прозвучало на фоне слухов об отсутствии должной защиты киевских ТЭЦ от дронов. В ответ городские власти сообщили, что все объекты обеспечены необходимой защитой первого этапа по требованиям Генштаба.

    Ранее Зеленский объяснил провал работы ПВО Украины неблагоприятными погодными условиями.

    В Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    Минобороны России заявило о массированном ударе возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    11 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом

    Взрыв на НПЗ под Харьковом ранил десятки иностранных военных

    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве были тяжело ранены десятки иностранных военных, присутствовавших на объекте, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

    Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

    В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

    Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

    Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.

    10 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    @ Yuliia Ovsiannikova/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили на 20–30% меньше целей из-за сложных погодных условий, заявил Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил снижение эффективности украинской противовоздушной обороны в ночное время неблагоприятными погодными условиями, передает RT.

    По его словам, из-за метеоусловий украинским расчетам ПВО удалось сбить на 20–30% меньше воздушных целей, чем обычно. «И я думаю, что именно это дало такой эффект», – заявил Зеленский.

    Ранее Минобороны заявило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины. Владимир Зеленский заявил о массовых отключениях света на Украине.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    10 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    10 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Мэр Львова отказался включать отопление в городе из-за нехватки газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммунальные предприятия Львова в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа, сообщил мэр города Андрей Садовой.

    Он отметил: «Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», передает РИА «Новости». По словам Садового, на октябрь Львову выделили лимит в 8 млн кубометров газа из необходимых 18 млн. Мэр уточнил, что для полноценного прохождения отопительного периода в октябре городу не хватает еще 10 млн кубометров.

    В текущих условиях городские власти обеспечивают подачу тепла только в больницы и школы. Жителям Львова рекомендовано заранее подумать об альтернативных источниках обогрева.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.

    10 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Британия поставила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия передала на Украину сотни ракет для противовоздушной обороны «Мартлет» (Lightweight Multirole Missile, LMM), значительно опередив график, сообщило британское министерство обороны.

    В заявлении ведомства отмечается: «Сотни ракет для противовоздушной обороны были поставлены на пять месяцев раньше срока...». Эти ракеты, произведенные в Белфасте, предназначены для защиты воздушного пространства на Украине, передает РИА «Новости».

    Министерство также уточнило, что поставка осуществлена в рамках программы безвозмездной помощи. Многоцелевые ракеты LMM успешно обеспечивают защиту страны с 2022 года.

    В пятницу замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что Британия и Украина обсуждают запуск совместного производства дронов-перехватчиков, планируя выпускать около двух тысяч аппаратов ежемесячно для поставок Киеву.

    Ранее сообщалось, что британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений.

    10 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    @ SHAWN THEW/EPA/

    Tекст: Денис Тельманов

    Супруга президента США Мелания Трамп оказала содействие в возвращении девочки на родину, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

    В сообщении Дмитриев отметил: «В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей». Он опубликовал этот пост вечером десятого октября.

    Ранее Мелания Трамп направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просила защитить украинских детей и подчеркнула важность международного сотрудничества в вопросах, касающихся детей. Президент России письменно ответил первой леди США, выразив готовность к личному взаимодействию по вопросам детей, находящихся в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. В черный список украинского сайта включили данные мальчиков и девочек, которых обвинили в нарушении границы и покушении на территориальную целостность страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике заявления Владимира Зеленского о возвращении несовершеннолетних с территории России на Украину, опровергнув указанные цифры.

    10 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о поддержке украинской разведкой венгерской оппозиции и предупредил о возможности слежки через смартфоны.

    Премьер-министр Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Он отметил, что украинская разведка проникла в проукраинскую партию «Тиса» и оказывает технологическую поддержку оппозиции для прихода к власти.

    «Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого!» – написал Орбан на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Орбан уже подчеркивал, что Украина и лидеры Евросоюза стремятся сменить власть в Венгрии, используя для этого спецслужбы и связи с оппозиционными партиями. СМИ сообщили, что в разработке мобильного приложения партии «Тиса» участвовал украинский программист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия создает специальную внутреннюю группу для расследования обвинений в адрес спецслужб Венгрии о шпионаже против институтов Евросоюза.

    Между тем премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Евросоюз. Венгрия заявила, что не поддастся давлению и не одобрит вступление Украины в Евросоюз, а также ее финансирование.


    10 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

    МИД Польши заявил об отсутствии планов сбивать ракеты над Украиной

    Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский подчеркнул необходимость коллективного решения НАТО для возможного уничтожения ракет над территорией Украины.

    Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает ТАСС.

    Сикорский отметил: «В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран – прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши».

    Он сделал заявление во время пресс-конференции во Львове, подчеркнув, что любые действия такого рода должны приниматься только после согласия всех стран альянса. По словам министра, Польша не намерена действовать самостоятельно в вопросах противовоздушной обороны на Украине.

    Ранее Киев неоднократно обращался к Варшаве и другим западным государствам с просьбой сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Польские власти указывают на значительные риски подобных шагов и подчеркивают, что такие действия возможны только с согласия НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал позицию украинских властей по поводу Ивана Сусанина, назвав ее проявлением политического идиотизма. В Польше на границе с Украиной обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в проведении гибридной атаки против Европы, включая нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

    10 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    10 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    Украине решили предоставить доступ к СПГ-терминалу Польши

    Польша разрешила использовать терминал СПГ в Свиноуйстье для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши намерены предоставить Украине доступ к терминалу сжиженного природного газа и оказать дополнительную энергетическую поддержку в зимний период.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности предоставить Украине энергетическую помощь, включая доступ к польскому терминалу СПГ, сообщает РИА «Новости». По словам дипломата, такие меры обсуждаются в преддверии зимы для поддержки украинской энергосистемы.

    Сикорский отметил, что Польша рассматривает возможность передачи генераторов, организации экстренных поставок электроэнергии и ускорения строительства энергосетевых соединений между двумя странами. Он подчеркнул: «И конечно, наш терминал СПГ в Свиноуйстье в вашем распоряжении».

    Ранее стало известно, что у европейских стран заканчиваются ресурсы для восстановления украинской энергосистемы. По данным фонда UESF, для удовлетворения потребностей Киева необходимо не менее 400 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил необходимость коллективного решения НАТО для возможного уничтожения ракет над территорией Украины. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не согласится на действия европейских организаций, которые могут привести к размещению в Польше нелегальных мигрантов.

    10 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Верховной рады в Киеве осталось без водоснабжения, для нужд депутатов организован подвоз технической воды в цистерне, а в правительственный квартал привезли биотуалеты, сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

    «Сейчас возле Верховной рады. Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента», – рассказала она, добавив, что ее фракция направила властям запрос о сроках восстановления подачи воды. В своем Telegram-канале она приложила фотографии и видео происходящего, передает ТАСС.

    По словам Геращенко, премьер Юлия Свириденко пообещала, что к вечеру водоснабжение в Киеве будет восстановлено. Позже парламентарий показала еще одну фотографию – грузовика с биотуалетами, отметив, что «продолжает репортаж о жизни правительственного квартала в Киеве».

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества. Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

