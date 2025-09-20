Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».
