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    На Украине не осталось никакой законной власти
    17 июля 2025, 08:58 Мнение

    На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Назначение Юлии Свириденко украинским премьером после отставки пана Шмыгаля является не просто бесспорно нелегитимным, но и абсолютно незаконным. И это следует учитывать всем, кто изъявит готовность сесть с ней за один стол переговоров, и тем более – подписывать какие-либо бумаги.

    Почему это утверждение столь категорично?

    Кандидатуру Юлии Свириденко внёс в Верховную раду Владимир Зеленский, чей срок пребывания на посту президента истёк более года назад. Но даже если бы он ещё не стал просроченным, он всё равно не имел права этого делать.

    Ещё в апреле 2009 года Конституционный суд Украины пришёл к выводу, «что внесение предложений президенту Украины относительно кандидатуры премьер-министра Украины... принадлежит исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде».

    Однако ни о каком предложении коалиции не упоминается ни в официальных источниках, ни в СМИ. Даже если бы такое предложение и появилось перед официальным представлением кандидатуры Свириденко в Раде, то всё равно дальше всплывает три нюанса.

    Во-первых, на деле никакой коалиции большинства в Верховной Раде на данный момент нет. Когда утверждали Дениса Шмыгаля в 2020 году, у партии «Слуга народа» это большинство имелось (262 депутата из 450 списочного состава) и партия приравнивалась к коалиции. Теперь большинства де-факто нет: кого исключили, кто сам сбежал, а кто вообще в СИЗО сидит и комментирует, как депутат Дубинский. И хотя на 15 июля во фракции «Слуга народа» числится 231 депутат, многие из них не могут проголосовать чисто технически – сидят, прячутся за границей и просто не принимают участия в работе парламента по разным причинам. Так что необходимых 226 депутатов для подачи кандидатуры премьера нет. Пришлось занимать голоса у других фракций и групп, в большинстве не состоящих (так и набрали 261 голос за отставку Шмыгаля). А это тоже будет нарушением закона.

    Во-вторых, сама Верховная рада также с душком. Её должны были переизбрать ещё в июле-августе прошлого года. Но у просроченного парламента хотя бы есть оправдание в виде пункта закона, гласящего, что в условиях военного положения парламентские выборы не проводятся. Однако эта подробность отнюдь не добавляет легитимности пересидевшему все сроки собранию. О том, что депутаты правомочны после истечения срока полномочий, закон не говорит.

    И, в-третьих, статья 10 украинского закона «О правовом режиме военного положения» прямо и недвусмысленно запрещает прекращение полномочий органов государственной власти в этот период. В таком случае можно менять только отдельные персоны, а не правительство в целом, и если премьер подаст в отставку, то вместо него может быть только и. о. А это значит, что и отставка действующего правительства, и утверждение нового незаконны. И были бы незаконными, даже если бы у страны имелись в наличии легитимные президент и депутаты.

    Таким образом, любое новое правительство Украины окажется нелегитимным: незаконно предложенное самозванцами и утверждённое пересидевшими. И его представители, подобно Зеленскому и депутатам, точно так же неправомочны принимать решения и вести переговоры. Разве что эти переговоры и решения будут о капитуляции.

    И никакие выборы в данный момент на территории Украины провести невозможно чисто технически — ни президентские, ни парламентские. Ведь никому толком не известно ни количество населения, находящееся на контролируемой режимом Зеленского территории, ни число тех, кто сумел выбраться оттуда разными путями и больше не считает себя гражданином Украины.

    А среди тех, кто и проголосовал бы, многие просто не смогут явиться на участки или заказать урну на дом, потому что вместе с членами комиссий обязательно окажутся людоловы из ТЦК и представители спецслужб, встреча с которыми чревата отправкой в войска или посадкой за решётку.

    Можно только порассуждать о том, кто на них мог бы победить, если бы всё проходило по закону, но это тема чисто умозрительная, ведь добросовестная работа социологов в условиях военного положения и террора также невозможна. Тем более если такого рода опросы под прикрытием известных социологических фирм зачастую проводит Служба безопасности Украины (СБУ, пока не признанная террористической на территории РФ). И даже тут надеяться на объективность не приходится.

    А есть ли на территории Украины вообще хоть какая-то легитимная власть? Законного президента нет, Рада просрочена тоже, при формировании нового правительства и министры во главе с премьером становятся абсолютными самозванцами. Разве что местные депутаты и мэры пока с не истёкшим сроком полномочий. Но это не только не везде, но и ненадолго. В октябре и их пора переизбирать.

    Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в начале июня заявил, что на Украине сейчас 297 территориальных общин не имеют законно избранных мэров. Они были отстранены по суду, вынуждены подать в отставку под давлением центральной власти или смещены по политическим мотивам. Также он обратил внимание на двоевластие и конфликты мэров и военных администраций в Киеве, Чернигове и Сумах.

    Однако он не объяснил, сколько из этих 297 общин больше не принадлежит Украине и сколько есть мэров-призраков без горсоветов – Мариуполя, Лисичанска и других ныне российских городов. Так что и в этом случае математические методы не точны и применимы очень ограниченно.

    Но с местными властями не ведут никаких иных переговоров, кроме как о сдаче руководимых ими населённых пунктов победителю в наилучшем виде и организации новой жизни – без мовы, без Бандеры и без СБУ.

    Таким образом, ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании. Но, увы, пока этого не произошло.

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