  • Новость часаПри взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    @ REUTERS/Alina Smutko

    25 апреля 2025, 11:40 Мнение

    Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки
    Трамп назвал уступку России по Украине
    Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз не подводит Россию. Банальная логика требовала от него перед лондонской встречей принять или хотя бы публично не отвергать мирное предложение Трампа о заморозке конфликта, не содержащее пункты по демилитаризации, денацификации и выводу войск со всех российских территорий. И если бы Зеленский поступил логично, Москва оказалась бы в непростой ситуации – ей пришлось бы отказываться от уже согласованного США, ЕС и Украиной компромисса. Оказаться в изоляции.

    Вместо этого Зеленский предложение публично отверг, от всяких уступок и компромиссов отказался – в том числе и от смирения с тем, что США признают российский Крым российским. И не просто отверг, а отверг в хамской по отношению к Трампу манере – назвал реакцию американского президента «эмоциями», призвал его действовать в соответствии со своими решениями и опубликовал декларацию Госдепа от 2018 года, говорящую о непризнании Крыма.

    В результате он еще больше взбесил Трампа и, судя по всему, новое американское предложение о компромиссе будет куда менее приемлемым для Киева, чем нынешнее. Так, Дональд Трамп уже заявил, что большой уступкой со стороны России он считает то, что Москва отказывается забирать себе всю Украину. Если, конечно, американское предложение вообще последует – аналитики не исключают, что в ближайшие дни американский президент умоет руки. То есть самоустранится от конфликта, лишив Украину всякой военной и финансовой помощи.

    И сейчас у Владимира Зеленского есть, по сути, три модели поведения. Разумная, пассивная и авторская.

    В рамках разумной модели он должен срочным образом исправляться. На каждом углу хвалить Трампа и заявлять о готовности рассматривать любые предложения «дорогих американских союзников» по завершению конфликта. Никогда не говорить президенту США нет – лишь: да, но... Например, «да, мы осознаем, что признание Крыма является суверенным решением Соединенных Штатов и не собираемся учить вас жизни – но к чему это решение приведет…». Ну и выставлять свои логичные, не максималистские предложения о компромиссах. Включая заморозку конфликта.

    Проще говоря, Зеленский должен занять формально подчиненную Трампу роль и в то же время выдвигать такие инициативы, которые будут рассматриваться президентом США как разумные, а Москвой – как неприемлемые.

    Однако пойти на это глава киевского режима, к счастью, неспособен. Во-первых, потому, что не готов уйти с главной роли на второстепенную – для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента. Во-вторых, он обязан учитывать настроения украинского общества. Накрученное телемарафоном и сказками о том, что «заграница нам поможет», оно в массе своей выступает за продолжение войны и отказ от любых уступок Москве. И если эти уступки начнутся, то у Зеленского (отыгрывающего роль патриота) не просто рухнет рейтинг. Столкновение с реальностью может вызвать каскадный эффект и (через этап гневной реакции) привести к масштабному идеологическому отрезвлению Украины. А Зеленскому это не нужно.

    Поэтому, если брать в расчет все личностные и объективные ограничения для разумной модели, он мог бы просто вести себя пассивно. Не противоречить Трампу, но и не надевать тогу миротворца. Просто дистанцироваться от переговорного процесса, перекладывая все противостояние Трампу на плечи Европы.

    Ведь тут Брюссель с Киевом в одной лодке. Для Евросоюза предложенные Трампом уступки России не просто неприемлемы – ЕС рассматривает их как прямую угрозу самому существованию блока.

    Взять хотя бы признание Крыма. Для Европы признание территории, которую Россия сначала отторгла у Украины, а затем присоединила к себе, является открыванием бутылки с давно загнанным туда джинном территориальных претензий. Проще говоря, это может реанимировать целую серию территориальных конфликтов между странами – членами Евросоюза. Конфликтов, которые будут дополнительно разжигаться за счет роста влияния правых националистов в Европе.

    Таким же недопустимым видится и стремление США снять санкции. Оно может вызвать эффект домино – в том числе внутри ЕС. Ведь регулярное продление европейских санкционных пакетов против России должно проходить исключительно консенсусом среди всех стран – членов Евросоюза. И если тот же Будапешт проголосует против продления, то Европе не только придется отменять с таким трудом согласованные санкционные механизмы, но и отдавать замороженные российские активы – прибыль с которых является сейчас обеспечением кредитов Украине. А также гасить публичный конфликт между сторонниками и противниками снятия санкций. И для Европы (которая всеми силами пытается сохранить хотя бы видимость европейского единства) эта политическая угроза видится еще страшнее, чем финансовая.

    Поэтому Киев вполне может переложить все противостояние на плечи Евросоюза. У которого куда больше аппаратных возможностей для давления на Трампа и поиска компромисса с США.

    Однако Зеленский, судя по всему, этого делать не собирается. Отчасти потому, что это предполагает отказ от эпатажа, на что он идти не готов. А отчасти потому, что он имеет все основания не доверять Евросоюзу. Не брюссельской бюрократии (в чьем стремлении воевать с Россией до последнего украинца Зеленский уверен), а руководству национальных государств. Опасаться того, что отдельные европейские страны просто разменяют уступки по Украине на торговые и иные льготы. И речь тут идет не о Венгрии, а о Франции и даже Великобритании (которая, если верить британским СМИ, уже отказалась от идеи ввода войск на Украину – то есть от инструмента шантажа Трампа).

    А значит у главы киевского режима остается третий вариант – идти дальше по пути эскалации отношений с Трампом. Не только продолжать хамить и выступать с воинственными заявлениями из серии «не уступим ни пяди земли», но и пытаться устраивать какие-нибудь кровавые провокации в рамках своей стратегии «эмоциональной дипломатии». Делая тем самым ставку не на переубеждение Трампа, а на создание такого эмоционального и политического фона вокруг переговорного процесса, который сделает невозможным любые уступки Москве.

    Эта стратегия полностью соответствует психотипу Владимира Зеленского. У нее даже есть определенная логика и шансы на успех – то есть на срыв российско-американского диалога. Однако с куда большей вероятностью она приведет к тому, что этот диалог (в рамках которого Украина – лишь одно из направлений) будет проходить вообще без учета интересов Киева. И еще к тому, что Дональд Трамп получит все юридические, политические и даже эмоциональные основания для того, чтобы надеть тогу Понтия Пилата и умыть руки от украинских проблем. 

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ задержала в Сочи румына за шпионаж в пользу Украины
    Япония намерена отвергнуть антикитайский торговый блок США
    Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    В сенате Берлина Tesla назвали нацистским автомобилем
    Суд отказался привлекать Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»
    Учреждена Всероссийская олимпиада для школьников по робототехнике с заданиями по БПЛА

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Мир начинает признание проигрыша Украины

    Сразу несколько стран в разных регионах мира начали убеждать Киев пойти на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией. Вслед за США об этом задумались в Европе, а президент Польши прямо заявил, что Украине «в какой-то мере придется уступить». В таком же ключе высказался президент ЮАР. Как отмечают эксперты, Украину де-факто признали проигравшей стороной в конфликте – и этот прецедент будет иметь последствия. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............