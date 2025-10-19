Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ могут потерять последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья в случае окончательной утраты контроля над районом Тихого, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что командование украинской армии поставило задачу вернуть этот район любой ценой.

Для контратак в район были направлены подразделения одиннадцатого погранотряда, усиленные бойцами 157-й отдельной механизированной бригады. Собеседник агентства заявил: «Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады. Полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья».

По словам источника, в районе Тихого бойцы подразделения «Север» продвинулись на 300 метров и успешно отразили одну из контратак украинских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Военные «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали о наличии в рядах ВСУ офицерских «штрафрот» на Сумском направлении.