Tекст: Ирма Каплан

«Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

«Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.