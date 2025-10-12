Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении
На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.
«Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».
На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.
«Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».
За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.