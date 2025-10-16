Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская авиация и артиллерия группировки «Север» продолжили наносить удары по выявленным скоплениям ВСУ в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты продвинулись в лесопосадках на правом фланге наступления на сто метров. В ходе боев в Волчанске полностью потерял боеспособность девятый отдельный стрелковый батальон 57-й омпбр, и украинское командование решило его расформировать.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений зафиксировано не было, однако расчет РСЗО «Торнадо» поразил вражескую РЛС КББ AN/TPQ-37 в районе Беланов. На Харьковском направлении, в Волчанске, российские силы продвигаются на левом берегу реки Волчья и на востоке города, поддерживаемые авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А. В районе Синельниковского леса и Тихого штурмовые группы «Бесстрашных» уничтожали силы противника, продвинувшись за сутки до 700 метров.

На участке Меловое-Хатнее российские войска смогли продвинуться на 400 метров по лесополосам, уничтожив позиции ВСУ в районах Григоровки и Чугуновки ударами авиации и артиллерии. На Липцовском направлении существенных изменений не отмечалось, однако были уничтожены огневые точки, пункты управления БпЛА ВСУ и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Всего за сутки потери ВСУ составили более 230 человек, из них свыше 150 – в Сумской области и более 80 – в Харьковской. В Сумской области уничтожены ББМ, САУ «Палладин», миномет, РЛС КББ AN/TPQ-37, станция РЭБ «Анклав», РЛС ПВО «ELR-55303», 13 пикапов и мотоцикл, 10 ПУ БпЛА, две антенны связи, 26 БпЛА самолетного типа, девять БпЛА «Баба Яга», один наземный роботизированный комплекс и два склада боеприпасов. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены две САУ, миномет, техника, девять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», антенна связи, 25 БпЛА самолетного типа, шесть БпЛА «Баба Яга» и три наземных роботизированных комплекса. На Великобурлукском направлении ликвидированы пикап и роботизированный комплекс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области. Они также освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Северяне заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении.