    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    Силуанов озвучил сокращение доходов от утильсбора в 2025 году
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    16 октября 2025, 06:38 • Новости дня

    «Северяне» продвинулись в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской и Харьковской областей, уничтожив за сутки свыше 230 военнослужащих противника и значительное количество техники.

    Российская авиация и артиллерия группировки «Север» продолжили наносить удары по выявленным скоплениям ВСУ в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты продвинулись в лесопосадках на правом фланге наступления на сто метров. В ходе боев в Волчанске полностью потерял боеспособность девятый отдельный стрелковый батальон 57-й омпбр, и украинское командование решило его расформировать.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений зафиксировано не было, однако расчет РСЗО «Торнадо» поразил вражескую РЛС КББ AN/TPQ-37 в районе Беланов. На Харьковском направлении, в Волчанске, российские силы продвигаются на левом берегу реки Волчья и на востоке города, поддерживаемые авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А. В районе Синельниковского леса и Тихого штурмовые группы «Бесстрашных» уничтожали силы противника, продвинувшись за сутки до 700 метров.

    На участке Меловое-Хатнее российские войска смогли продвинуться на 400 метров по лесополосам, уничтожив позиции ВСУ в районах Григоровки и Чугуновки ударами авиации и артиллерии. На Липцовском направлении существенных изменений не отмечалось, однако были уничтожены огневые точки, пункты управления БпЛА ВСУ и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

    Всего за сутки потери ВСУ составили более 230 человек, из них свыше 150 – в Сумской области и более 80 – в Харьковской. В Сумской области уничтожены ББМ, САУ «Палладин», миномет, РЛС КББ AN/TPQ-37, станция РЭБ «Анклав», РЛС ПВО «ELR-55303», 13 пикапов и мотоцикл, 10 ПУ БпЛА, две антенны связи, 26 БпЛА самолетного типа, девять БпЛА «Баба Яга», один наземный роботизированный комплекс и два склада боеприпасов. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены две САУ, миномет, техника, девять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», антенна связи, 25 БпЛА самолетного типа, шесть БпЛА «Баба Яга» и три наземных роботизированных комплекса. На Великобурлукском направлении ликвидированы пикап и роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области. Они также освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Северяне заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении.

    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    15 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Российский боец возле Московского случайно наступил на спящего солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова случайно наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата, заявил командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

    Командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр» рассказал о смешном инциденте. По его словам, российский боец при подходе к поселку Московское вблизи Димитрова занял позицию в лесополосе и начал подтягивать к себе разведчика из своей группы, передает ТАСС.

    В этот момент один из бойцов случайно наступил на голову украинскому военному, который спал в кустах. «Он реально наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», – заявил командир.

    Стрелковый бой продолжался недолго, противник был уничтожен, уточнил командир штурмового отряда.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 07:01 • Новости дня
    Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

    Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.

    «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.

    Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    15 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Британский доброволец оценил особую храбрость русских солдат

    Британский доброволец Миннис оценил особую храбрость русских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие проявляют особый вид храбрости и готовность выполнить боевые задачи любой ценой, отличающие их от других наций, заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

    Миннис заявил о выдающейся храбрости российских военнослужащих, передает ТАСС. Он подчеркнул, что русские солдаты готовы выполнить боевые задачи любой ценой.

    «Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило. Это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Очень волевые и смелые люди», – сказал Миннис.

    Миннис также отметил, что российские военные отличаются исключительной находчивостью и способностью адаптироваться к любым условиям. Они находят выход из трудных ситуаций, справляясь с любыми препятствиями. Доброволец заявил, что не хотел бы оказаться в одном окопе ни с кем, кроме русского солдата, так как они редко отступают или сдаются в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам. Стало известно о двух британцах, которые сражаются на стороне России.

    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    15 октября 2025, 10:23 • Новости дня
    ВС России вынудили ВСУ отступить в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска были вынуждены отходить в тыл на правом берегу Днепра из-за постоянного огневого воздействия российских сил, сообщил врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Большой».

    По его словам, ВСУ на правобережье Херсонской области вынуждены оттягиваться в тыл под постоянным огневым воздействием российских войск, передает ТАСС.

    «Противник оттягивается на более дальние рубежи, потому что на ближних рубежах мы его достаем. Он именно оттягивается, потому что на первой линии обороны мы его достаем, не даем ему жить спокойно. Противник постоянно находится под огневым воздействием наших сил», – заявил «Большой».

    Военнослужащий добавил, что российские военные непрерывно отслеживают обстановку, используя дроны-разведчики, что позволяет видеть все передвижения украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо рассказал о подготовке ВСУ иностранными инструкторами. Сальдо сообщил о росте числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области. Он также заявил, что западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.

    15 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Сикорский заявил о планах Украины воевать еще три года

    Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина будет воевать еще три года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продолжит боевые действия еще три года, при этом Евросоюз готов поддерживать данный курс, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский

    Выступая в интервью агентству Reuters, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о планах Украины вести боевые действия в течение еще трех лет, передает ТАСС.

    Он также отметил готовность Европейского союза поддерживать этот курс как минимум три года. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что сообществу было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

    Ранее Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спрогнозировал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой войны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    15 октября 2025, 12:36 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 281 беспилотник, 632 ЗРК, 25 518 танков и других бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин РСЗО, 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 011 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    15 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активисты партизанского движения совершили поджог дома, принадлежавшего сотруднику территориального центра комплектования в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье.

    Активисты сопротивления «Русский Херсон» сжигают дома сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Херсонской области, передает ТАСС.

    О случившемся сообщили представители пророссийского подполья, действующего в регионе.

    Собеседник агентства заявил: «Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по пунктам отбора и комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил помещение местного военкомата.

    15 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    ВСУ запутались в заграждении при бегстве из Московского в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные при попытке бегства из села Московское оказались в ловушке, запутавшись в собственных проволочных заграждениях, рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки «Центр».

    По его словам, украинские солдаты во время отхода из села Московское вблизи Димитрова в ДНР запутались в установленном ими же заграждении из колючей проволоки, передает ТАСС.

    «Противник вначале оказывал какое-то сопротивление, но потом начал просто убегать. Противник пытался зайти немного с другого фланга, чтобы мое слабое место атаковать. Ну ребята оказались не робкого десятка. Они им дали отпор. В итоге у нас есть теперь чудное видео, где противник убегает, запутывается в своей же путанке, которую они раскидали, падает лицом вниз, потом просто уползает», – заявил военнослужащий.

    По его словам, штурм населенного пункта велся синхронно с двух направлений, что позволило союзным силам встретиться на Т-образном перекрестке и продолжить продвижение единым фронтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области. Освобождение Мирнограда позволяет развивать наступление на Днепропетровскую область. ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР.

    16 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    15 октября 2025, 07:24 • Новости дня
    Марочко: ВС России начали охват ВСУ в Дроновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска активно закрепляются на восточной окраине Дроновки в ДНР, создавая угрозу окружения для украинской группировки, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, передовые маневренные группы ВС РФ начали закрепляться с восточной части Дроновки в ДНР, беря в охват дислоцированную там группировку ВСУ, передает ТАСС.

    «Передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины и полномасштабной операции российской армии по освобождению данного населенного пункта», – сообщил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР. Ракеты «Фламинго» обладают слабостью перед военно-промышленным комплексом России. Российские войска продвигаются у пяти населенных пунктов в ДНР.

    15 октября 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ прикрылись мирными в жилых домах Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска оборудовали огневые точки непосредственно в жилых домах Запорожской области, используя мирных жителей как прикрытие, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».

    «Суматоха» рассказал РИА «Новости», что украинские боевики активно закрепляются в жилых домах на запорожском направлении. «В основном они закрепляются в домах, под домами копают. Мирными жителями прикрываются», – заявил он. Боец также отметил, что действия противника часто вынуждают применять обходные маневры и окружения. Это необходимо для минимизации потерь среди гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Херсона и Запорожья сообщили российской армии адреса позиций ВСУ. Украинские войска выкопали сеть окопов между домами в Северске. ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске.

    15 октября 2025, 08:22 • Новости дня
    Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Днепропетровской области введены экстренные отключения электричества после повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

    Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. Это решение было принято на фоне повреждения энергетической инфраструктуры региона.

    Ранее в среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак информировал о серьезном повреждении энергетической инфраструктуры в регионе. Затем энергохолдинг ДТЭК подтвердил ситуацию, заявив: «В Днепропетровской области применены экстренные отключения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный удар по энергетике на Украине. Зеленский сообщил о массовых отключениях света на Украине. В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс.

    15 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с передавшими ему иконы бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль, передает ТАСС. Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится, когда позволит рабочий график президента.

    «Путин сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – сказал Песков.

    Президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Путин заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию боевого знамени.

    Перейти в раздел

