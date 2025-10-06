НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.5 комментариев
Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили Отрадное в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.
Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Операция была проведена в ходе решительных и активных боевых действий на этом направлении, подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, поражены механизированные, десантно-штурмовые бригады и штурмовой полк ВСУ в районах Андреевки, Искрисковщины, Краснополья, Кондратовки, Петрушевки и Осоевки Сумской области.
На Харьковском направлении атакам подверглись механизированные и мотопехотные подразделения, а также бригада территориальной обороны в районах Амбарного, Волчанска и Чугуновки.
Отмечается, что ВСУ на этих направлениях потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и склады боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Песчаного, Купянска, Петровки, Новониколаевки и Ямполя.
Потери украинских сил на данном участке составили до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть складов боеприпасов.
В свою очередь, «Южная» группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение в районах Платоновки, Северска, Закотного, Резниковки, Иванополья и Константиновки. Противник, по данным Минобороны, потерял до 225 человек, боевую машину пехоты, две бронемашины и девять автомобилей.
Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, уничтожив более 410 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США. На запорожском направлении группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся противнику потери – свыше 370 военнослужащих, три бронемашины и 16 автомобилей.
Действия группировки «Днепр» привели к уничтожению до 70 украинских военнослужащих, бронемашины, пяти автомобилей, трех станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по энергетической инфраструктуре, объектам нефтяной промышленности, складам горючего и местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Системы ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, управляемую ракету «Нептун» и 356 беспилотников самолетного типа.
Минобороны также уточнило, что с начала проведения спецоперации уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотников, 25 377 танков и других бронированных машин, более 30 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также 43 288 единиц специальной военной техники.
Ранее группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Кузьминовка в Донецкой народной Республике.
За прошедшую неделю российские войска освободили еще семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.
В начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области.