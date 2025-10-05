Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится: «Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой народной республике».

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники, по предприятиям оборонной промышленности Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Как указано в сообщении, все цели были поражены, назначенные объекты разрушены, заявили в Минобороны.

На Сумском и Харьковском направлениях подразделения группировки «Север» нанесли удары по механизированным, егерским, мотопехотным бригадам ВСУ и теробороне, уничтожив до 190 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, а также склад боеприпасов и семь складов материальных средств. На Харьковском направлении поражены формирования ВСУ в районах Новоужвиновки, Волчанска, Двуречанского и других населенных пунктов.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад и других подразделений ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Минобороны РФ сообщает о потерях до 225 украинских военнослужащих, двух бронированных машин, 15 автомобилей и одного артиллерийского орудия, а также уничтожении пяти станций радиоэлектронной борьбы и четырех складов боеприпасов.

Южная группировка, помимо освобождения Кузьминовки, нанесла удары по нескольким бригадам ВСУ в ДНР, что привело к потерям до 130 военнослужащих, трех бронированных машин, девяти автомобилей и одного артиллерийского орудия. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Части группировки «Центр» улучшили положение на переднем крае, нанеся поражение механизированным, штурмовым, егерским и десантно-штурмовым бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Потери украинских войск превысили 430 человек, уничтожены танк, бронированные автомобили турецкого и канадского производства, пикап и полевое артиллерийское орудие.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской области, где украинские формирования потеряли свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения «Днепра» нанесли удары по тяжелым механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, железнодорожным эшелонам техники и вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах. Сбиты четыре управляемые авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, более 88 тыс. беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, около 25 тыс. танков и других боевых бронемашин, 1593 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 30 тыс. орудий и минометов и свыше 43 тыс. единиц специальной автомобильной техники, подытожили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Константиновском направлении расчеты беспилотников уничтожили бронемашину «Козак» и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Берестка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.