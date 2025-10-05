  • Новость часаПремьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    21 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    14 комментариев
    5 октября 2025, 11:16 • Новости дня

    ВС России уничтожили бронемашину «Козак» и пункт ВСУ в районе Берестка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении расчёты беспилотников уничтожили бронемашину «Козак» и пункт временной дислокации ВСУ в районе Берестка, сообщили в Минобороны России.

    Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ и пункт временной дислокации противника на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Машина была обнаружена в лесу южнее Берестка возле Клебан-Быкского водохранилища, после чего координаты были переданы операторам ударных FPV-дронов, и бронетехника была уничтожена. В результате ВСУ лишились возможности активно ротировать личный состав 100-й отдельной механизированной бригады на этом участке.

    Также в ходе разведки в жилой застройке Берестка был выявлен пункт временной дислокации ВСУ. Он также был поражен ударными FPV-дронами и уничтожен, что нанесло дополнительный ущерб позициям противника в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Две штурмовые группы ВСУ ликвидировали под Константиновкой Сумской области.

    4 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    Комментарии (13)
    4 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отвод из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины начали перемещаться из Красного Лимана в тыловые районы, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после того, как украинское командование пришло к выводу, что удержать город не удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщил об изменении ситуации в районе Красного Лимана. Председатель правительства Донецкой народной республики Ян Кимаковский заявил об усилении окружения украинских войск в Красном Лимане. Кимаковский также сообщил, что группировка украинских войск была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (7)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 12:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских вооружённых формирований на разных участках фронта за сутки составили более 1460 военнослужащих и свыше 70 единиц техники, включая западные бронемашины, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в Сумской области, а также механизированным и мотопехотным бригадам в Харьковской области, сообщает Минобороны. По их данным, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронированные машины, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники – западные образцы, включая американскую станцию AN/TPQ-50.

    На харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Ямполе Донецкой Народной Республики. Сообщается о потерях ВСУ более 220 военнослужащих и уничтожении нескольких бронемашин западного производства, автомобилей, артиллерии и семи складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований, по данным Минобороны, составили до 230 военнослужащих, одну бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожено пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в ключевых районах Донецкой Народной Республики. Заявленные потери украинских подразделений – более 450 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей, уничтожив, по информации Минобороны, свыше 290 украинских военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении поражения были нанесены механизированной бригаде, двум штурмовым полкам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии Украины.

    На южном участке, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять средств радиоэлектронной борьбы.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

    В ведомстве также сообщили, что средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала спецоперации, по официальным данным, уничтожено 667 самолётов, 283 вертолёта, 88028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25351 танк и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 43185 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (5)
    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (8)
    5 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

    СМИ: Одна из крупнейших атак частично обесточила Львов

    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

    Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

    По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

    В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    Комментарии (2)
    5 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

    «Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер». – За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), три взято в плен».

    Российские подразделения продолжают продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении. ВСУ восстанавливают боевой потенциал после попыток прорвать оборону «Северян». По скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Садков работали российские авиация и артиллерия. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на 100 м в лесополосах, активных действий со стороны ВСУ не отмечено.

    На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не произошло, авиация ВКС России била по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в Волчанске и в лесу возле Синельниково продолжаются ожесточенные бои. «Северяне» расширили плацдарм на 300 м на левом берегу Волчанска, а западнее Синельниково штурмовые группы продвинулись на 400 м вглубь леса. В ходе боев в плен взяты трое военнослужащих ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее российские авиация, артиллерия и ТОСы нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новоувжиновки, Двуречанского, Чугуновки и Бологовки. Липцовский участок фронта остается без изменений, ВСУ активных действий не предпринимали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Российские бойцы вычислили замаскированную позицию ВСУ по упаковке воды

    Tекст: Вера Басилая

    Упаковка воды, оставленная украинскими военными в лесополосе Харьковской области, помогла российским операторам FPV-дронов обнаружить и уничтожить замаскированный блиндаж, рассказал оператор БПЛА с позывным «Муха».

    Расчеты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили позицию ВСУ по упаковке с водой, оставленной в лесополосе, передает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА с позывным «Муха» рассказал, что после уничтожения машины украинских военных расчеты отправились искать новую цель и заметили признаки пребывания противника.

    «В данном случае увидели спайку воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника», – сообщил оператор.

    По его словам, неосторожность противника, который не замаскировал упаковку воды, упростила задачу российским военным. Было зафиксировано сильное возгорание блиндажа. Оператор отметил, что возгорание могло быть вызвано наличием большого количества дизельного топлива или боеприпасов.

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки.

    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника.

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Взвод ВСУ с командиром покинул позиции у Изюма

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Изюма взвод 151-й механизированной бригады ВСУ вместе с командиром полностью оставил свои позиции, что стало частью массового отступления украинских подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с командиром покинул позиции на изюмском направлении. Это стало известно из радиоперехватов, полученных российскими силовыми структурами, передает ТАСС.

    В силовых ведомствах уточнили, что аналогичная ситуация наблюдается и на других участках фронта, в том числе на северном участке ДНР, где командование ВСУ, по их словам, смирилось с потерей Красного Лимана, а на западном берегу реки Оскол подразделения отступают целыми группами.

    По информации силовых структур, украинские позиции подвергаются ударам российской авиации, артиллерии и дронов. Представители силовых ведомств отмечают, что даже командиры взводов возглавляют отступления, фиксируется начало «эффекта домино» в рядах ВСУ.

    Ранее командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отводить войска из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    ВСУ предприняли попытку вывести спецназ из Купянска после авиаударов.

    Пленный заявил о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 22:54 • Новости дня
    Волчанск начал плавно переходить под контроль ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Волчанск постепенно оказывается под контролем Вооруженных сил России, сообщили в российских силовых структурах.

    Представитель силовых структур отметил, что жители города в социальных сетях часто сетуют на то, что Волчанску не присвоено звание «города-героя», как это было сделано для Сум и Тростянца, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский не присвоил это звание городу, потому что он плавно переходит под контроль ВС России.

    «И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», – указал собеседник агентства.

    Напомним, президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что российские военные уже взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, а также половину Волчанска.

    Ранее бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске. Они нанесли потери украинским силам.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    @ Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш заявил, что не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений на Украину.

    «Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

    При этом он заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов на Украину требует прозрачности. По словам Бабиша, его беспокоит возможность получения «кем-то» прибыли в размере 30 млрд крон (около 1,4 млрд долларов) за счет Украины и ее граждан.

    Бабиш добавил, что готов обсудить этот вопрос лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот проявит интерес. Он отметил, что нельзя допускать извлечения выгоды из конфликта на Украине.

    Лидер ANO также выразил надежду на роль США в завершении конфликта при поддержке европейских лидеров.

    Он сообщил, что Чехия продолжит развитие системы противовоздушной обороны и отметил осведомленность о новой системе ПВО, разработанной Данией и Францией, которую он назвал европейским аналогом комплекса Patriot. Бабиш добавил, что Европа остается уязвимой перед угрозой со стороны дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии, набирая более 34% голосов. Коалиция SPOLU во главе с премьером Петром Фиалой заняла второе место с 23% голосов. Бабиш обещал радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи на Украине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Грузовой дрон «Слон» начали применять на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой квадрокоптер «Слон» будет применяться для снабжения российских бойцов на труднодоступных участках линии фронта в зоне СВО, сообщил официальный представитель группы компаний «Гроза».

    Грузовой квадрокоптер «Слон», способный перевозить до 120 кг полезной нагрузки, начнут применять для снабжения российских военнослужащих на труднодоступных участках спецоперации на Украине до конца 2025 года, передает ТАСС. Представитель группы компаний «Гроза» сообщил, что устройство рассчитано на доставку грузов на расстояние до 15 км с рабочим весом около 80 кг, после чего возвращается на базу.

    Основная задача «Слона» – снабжение передовой линии фронта, где затруднен доступ для транспорта. Сейчас снабжение бойцов осуществляется пешком, на квадроциклах и кроссовых мотоциклах, что ограничивает объёмы перевозимой помощи. «Тяжеловес «Слон» в настоящее время проходит апробацию, его применение в зоне СВО начнется до конца 2025 года», – отметили в компании.

    В «Грозе» уточнили, что дрон прошел испытания на полигоне и получил положительную оценку главного управления инновационного развития Минобороны России. Устройство рекомендовано для поставки в войска. В перспективе разработчики планируют создать специальные версии квадрокоптера для перевозки оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, минной постановки и бомбометания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих от гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые транспортируют до 15 килограммов провизии, воды и применяются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» прошла испытания в зоне спецоперации на Украине и успешно обошла существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (3)
    5 октября 2025, 10:18 • Новости дня
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    @ Niyaz Galiev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный врач вручную «завел» остановившееся сердце раненого бойца после того, как из его грудной клетки извлекли крупный осколок, рассказала анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда»..

    По ее словам, военный врач медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России вручную завел сердце раненого бойца, передает РИА «Новости». «Герда» добавила, что боец поступил к медикам уже с остановкой сердца, после чего был экстренно доставлен в операционную, где реанимацию проводили около получаса.

    Медики вскрыли грудную клетку пострадавшего и извлекли из его сердца крупный осколок. Герда рассказала: «Наверное, такой из самых запоминающихся случаев – когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало».

    Для спасения жизни врачи сначала провели стандартную сердечно-легочную реанимацию, после чего доктор вручную начал качать сердце бойца. По словам анестезиолога, только это вмешательство позволило восстановить сердечную деятельность. После успешной операции пострадавшего отправили на дальнейшее лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять боеприпасы с осколками, которые практически невозможно обнаружить на рентгене. Военные медики смогли спасти бойца СВО, потерявшего четыре литра крови из-за ранения такими боеприпасами. Военврач группировки «Днепр» сообщил, что на СВО применяют инновационные кровоостанавливающие средства для спасения раненых.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    За четыре часа уничтожены 17 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов на территории России были ликвидированы 17 беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу несколько областей, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 13.00 до 17.00 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, два – над Курской, по одному – над Брянской, Орловской и Тульской областями. Все цели были обнаружены и успешно поражены, информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Местные власти контролируют ситуацию в указанных регионах, угрозы для жителей нет.

    Ранее средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два часа над тремя регионами.

    Минобороны ранее сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь.

    За три часа утром над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два часа над тремя регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Вера Басилая

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 20 украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах, из них 17 аппаратов сбиты над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    В течение двух часов, с 11:00 до 13:00 мск, российские дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. При этом, 17 из них были сбиты над территорией Белгородской области.

    Еще два беспилотных летательных аппарата ликвидированы над Брянской областью, а один – над Орловской областью.

    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников за ночь. Минобороны также уничтожило 29 беспилотников над Белгородом.

    Комментарии (0)
    Востоковед: Избрание Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Солодов: Спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы тура
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

