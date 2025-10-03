Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.3 комментария
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
За прошедшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.
Подразделения группировки «Запад» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Кировск, Шандриголово и Дерилово в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
Противник при этом за неделю потерял свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
В результате действий подразделений Южной группировки освобождены Майское и Северск Малый в ДНР.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.
За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Степовое и Вербовое в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
Потери противника на этом направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.
А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.
За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 29 складов с боеприпасами и матсредствами.
В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
При этом противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин, включая две американские машины пехоты Bradley и 14 артиллерийских орудий.
Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.
При этом ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций РЭБ, восемь складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого они освободили Северск Малый в ДНР. А ранее Кировск в ДНР и Шандриголово на севере ДНР.