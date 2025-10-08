В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
«Северяне» продвинулись в Сумской области
Подразделения ВДВ и штурмовые группировки войск «Север» за сутки расширили контроль на нескольких участках, уничтожив диверсионную группу противника и нанеся потери технике.
Подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» Госпогранслужбы Украины переброшены с Волчанского направления на Сумское, где уже понесли первые потери, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Также отмечается продвижение российских штурмовых подразделений ВДВ на 100 метров в лесополосах правого фланга наступления в этом районе. В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140 центра ССО Украины, в том числе уничтожен командир.
По данным источника, ударные беспилотники «Герань-2» наносили удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. На Харьковском фронте продолжается продвижение российских войск вокруг Волчанска и на Хатненском участке, где противник ведет ожесточенное сопротивление и осуществляет попытки контратак, но они не принесли успеха.
В лесу западнее Синельниково российские подразделения продвинулись на 200 метров, зачистили 15 технических зданий и отбили контратаку противника. На левобережье Волчанска штурмовые группы продвинулись до 300 метров, а на участке Меловое–Хатнее за сутки продвижение составило около 600 метров. Авиация нанесла удары по пунктам дислокации 3-й и 92-й бригад ВСУ в районах Обуховки и Колодезного.
На Липцовском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, однако российские расчеты БПЛА наносили удары по огневым точкам и пунктам управления беспилотниками противника. Общие потери ВСУ за сутки превысили 220 человек, более 150 – в Сумской области, свыше 70 – в Харьковской.
Среди уничтоженной техники и вооружения в Сумской области: бронеавтомобиль, САУ «Богдана», две гаубицы Д-30, два миномета, пять пикапов, два багги, семь пусковых установок БПЛА, 36 БПЛА самолетного типа, 11 беспилотников «Баба Яга» и наземный роботизированный комплекс. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены миномет, пять пикапов, три багги, семь пусковых установок БПЛА, шесть станций спутниковой связи Starlink, четыре антенны связи, 35 БПЛА самолетного типа, девять БПЛА «Баба Яга» и роботизированный комплекс. На Великобурлукском направлении ликвидированы бронеавтомобиль, САУ «Богдана», миномет и пикап.
