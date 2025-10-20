Как британский спецназ воюет против России

Tекст: Никита Миронов

Москва имеет сведения о подготовке Киевом и Лондоном диверсий против газопровода «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода «Турецкий поток», – сказал он на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, проходящем в Самарканде. Бортников добавил, что именно Британия курирует проведение на территории России терактов и диверсий.

Впрочем, не только в России. Заявления главы ФСБ все последние годы де-факто подтверждала западная пресса, которая, как правило, ссылается либо на непосредственных участников таких операций, либо на источники в спецслужбах, подробно знакомые с их обстоятельствами.

Например, по данным газеты The Guardian, ссылающейся на отчет исследовательской группы Action on Armed Violence, с 2011 года британские коммандос совершали тайные военные операции в 19 странах мира. В том числе в Сирии: они с 2012 года помогали исламистам сражаться против Башара Асада.

Против России англичане активно работают с 2022 года. По данным Wall Street Journal, сотрудники спецназа из полков SAS (авиадесантная служба) и SRR британской армии и подразделений SBS (Особой лодочной службы) в основном тренируют украинский спецназ для проведения диверсионных операций «против российских железных дорог, аэропортов, топливных и других логистических узлов».

В 2022 году, по данным британской The Sun, спецы из Британии «готовили украинских спецназовцев к массированному нападению на остров Змеиный». Они учили их пользоваться водолазными двигательными установками – морскими «скутерами», предназначенными для переброски боевых пловцов под водой на большие расстояния. Правда, та операция – с использованием морского и воздушного десанта, БПЛА и авиации – закончилась для Украины плохо: более 50 трупов, а остров так и не взяли. Кстати, отдельные источники утверждают, что в этой атаке участвовали и сами британские инструкторы.

Как пишет британское издание Declassified («Рассекречено»), весною того же 2022-го британские спецназовцы входили в состав украинских ДРГ – диверсионно-разведывательных групп. Вооруженные минометами, они на пикапах передвигались по тылам российских войск под Киевом: обстреливали наших военных и наводили артиллерию ВСУ на позиции российских войск. Также, по данным The Times, коммандос учили бойцов ВСУ пользоваться британскими противотанковыми комплексами NLAW.

Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов пояснил газете ВЗГЛЯД, что для британских инструкторов удобно работать против России руками украинцев, прежде всего сотрудников СБУ и ГУР. «Они имеют опыт, владеют русским языком, внешне неотличимы от русских. Действовать на территории России им не так сложно», – пояснил эксперт.

Иногда британцы поставляют спецподразделениям ВСУ уникальную шпионскую технику. Так, в июне 2023 года в Брянскую область вторгалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Когда ее ликвидировали, у одного из бойцов нашли полный комплект БПЛА PD-100 Black Hornet Nano. Это произведенный в Британии маленький разведывательный дрон: длина 10 см, вес – 16 граммов. Это явный признак связи бойцов ВСУ с британскими инструкторами спецназа.

17 июля 2023 года безэкипажные катера атаковали Крымский мост. «За этим нападением стоит Британия. Точнее – «Особая лодочная служба» (SBS), потому что использовались безэкипажные катера (БЭК), которых у Украины тогда не было и которыми украинские ВМС на тот момент пользоваться не умели», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков. Тогда, напомним, было повреждено автомобильное полотно и погибла семейная пара, проезжавшая на автомобиле в районе взрыва. Также подготовленные британским спецназом БЭКи регулярно атаковали корабли ВМФ России в районе Севастополя.

Велика вероятность, что взрыв плотины Каховской ГЭС – тоже дело рук британцев. Подрывы гидротехнических сооружений – одна из специализаций SBS. Вероятнее всего, подрыв совершили или боевые подводные пловцы из этого подразделения, или украинские спецназовцы, подготовленные британцами в 73-м Центре морских спецопераций ВСУ в Очакове.

Александр Бортников в Самарканде заявил, что в разработке и проведении операции «Путина» – 1 июня 2025 года были атакованы сразу несколько российских военных аэродромов – тоже принимали участие британцы. Ведь именно они имели информацию со спутников и четко знали, на каких аэродромах какие российские самолеты находятся.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что

к информации ФСБ о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке» нужно отнестись предельно внимательно. По его словам, у британцев есть малые подводные средства доставки. Их используют для подрыва кораблей, уничтожения портовых объектов, а также газопроводов.

В частности, не исключено, что речь идет о безэкипажном подводном аппарате REMUS 100 (Remote Environmental Measuring Units 100 m), который способен работать на глубине до 100 метров. Либо о REMUS 300 или REMUS 600, способных нести более тяжелое оборудование и работать на более серьезных глубинах.

REMUS 100 – электрический. Ходовой электромотор, системы управления и целевая аппаратура (в основном это видеокамеры) получают электроэнергию от литий-ионного аккумулятора. Этот аппарат – разведчик. Но способен стать и дроном-камикадзе – если цель «дорогая» и уничтожение аппарата оправдано. Кстати, обучить украинских «дроноводов» работе с этой техникой можно всего за три недели. Возможно, их уже подготовили.

«Британские спецслужбы и дальше будут помогать ВСУ, причем сразу по нескольким причинам», – считает Иван Коновалов. Главная из них – геополитическая. Британия считает, что украинский конфликт дал ей шанс вернуться в ранг сверхдержавы. Причем без прямого военного конфликта с Россией.

«На прямое военное столкновение у Великобритании нет сил, поэтому она действует, во-первых, чужими руками, а во-вторых, используя свои спецслужбы, которым уже 500 лет и которые умеют реализовать британские интересы по всему миру»,

– считает Иван Коновалов.

Вторая причина активности британцев – их тактика и стратегия совпадают с украинской. «Победить Россию Украина физически не может. Но затянуть войну, попытавшись вызвать разброд и шатания в российском обществе – задача теоретически посильная», – пояснил Коновалов. Именно ее Британия вместе с Украиной и пытаются решить. Проиграв на поле боя, они стремятся выиграть «в тылу». Диверсии и теракты призваны воздействовать на российское общественное мнение.

По мнению эксперта, одна из задач российской разведки – выявлять учебные центры британского спецназа на территории Украины и передавать координаты российским ВКС. 24 сентября этого года российские ракетчики смогли накрыть баллистической ракетой тренировочный лагерь в селе Лупарево в Николаевской области, где британский спецназ готовит ВСУ. В этом духе и нужно продолжать.