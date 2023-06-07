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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
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Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

    Спецподразделения Великобритании выполняют на Украине задачи стратегического характера
    Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине
    		  
    7 июня 2023, 15:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Сергей Козлов

    Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом?

    «Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну». Такими словами замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал на днях участие Лондона в украинском конфликте.

    Это в первую очередь, конечно же, политическая оценка. Но у нее есть и вполне конкретное военное измерение. О его масштабах можно судить по ряду утечек в западных СМИ. Там подробно рассказывается об участии, например, офицеров британского спецназа в конфликте на Украине. Например, еще в апреле в Сеть просочились документы, являющиеся частью большого набора секретных документов НАТО. Из них, в частности, следует, что из 98 западных спецов по спецоперациям на Украине действуют 50 военнослужащих Великобритании.

    Чем же занимаются представители британского Командования специального назначения (SAS) на Украине? В их состав входят следующие подразделения: армейские 22-й полк SAS, полк специальной разведки SRR и флотский спецназ SBS, так называемая специальная лодочная служба, полноценное и высококвалифицированное подразделение морского спецназа.

    Задача британского спецназа на Украине – обучение и организация применения сил ВСУ, а также функции советников. Как указывает WSJ, «Силы специального назначения Великобритании из полков SAS и SRR британской армии и подразделений SBS Военно-морского флота действуют очень близко к линии боевого соприкосновения на Украине. Эти сотрудники служат ключевыми посредниками между разведывательными силами НАТО и украинскими силами».

    Исходя из утечки, которую опубликовал ресурс Grey Zone еще осенью прошлого года и на которую ссылается Wall Street Journal, перед британцами изначально были поставлены задачи по разблокированию украинских портов Черного моря. Прежде всего речь шла, конечно же, об Одессе.

    Стоит предположить, что все британские спецназовцы на Украине сведены в так называемые целевые оперативные группы, которые решают поставленные задачи в соответствии с профессиональным профилем. С 73-м Центром морских спецопераций ВСУ, который, в частности, занимался атаками на остров Змеиный, работает военно-морской спецназ Великобритании – SBS. Заметной попыткой морской диверсии была атака базы ЧФ РФ в Севастополе морскими дронами. И это тоже, судя по характерному почерку, дело «лодочников».

    Текущие оперативные задачи, курируемые британским спецназом – выводить из строя корабли и подразделения российского Черноморского флота. Цель – лишить Россию свободы морского и прибрежного маневра, заблокировать ЧФ в портах, запретить торговое судоходство России, предотвратить проведение Черноморским флотом морских операций и выполнение задач морской безопасности.

    Разумеется, на британский спецназ возложены задачи ведения разведки. К ним в настоящее время относятся подбор, вербовка и внедрение агентов в российских портах и на военно-морских объектах в Черноморском регионе и развитие агентурных сетей в среде российского военно-морского персонала.

    Кроме того, важной разведывательной задачей для Украины в исполнении британского спецназа является повышение качества анализа данных разведки из открытых источников, улучшение анализа и интерпретации данных разведки, добытых из других источников. Агенты, уже введенные в Крым, предоставляют важные разведданные для морских коммандос Украины.

    В рамках тактических задач на SBS возложены поддержка развития скрытых морских возможностей организации и ведения комплексной разведки, наблюдения, обнаружения целей и тактической разведки в Крыму и на материковой территории России. Они собирают и предоставляют координаты военных целей. Они же занимались обеспечением и поддержкой противоминных мер для открытия Одесского морского порта.

    Также на британском спецназе лежит поддержка морских рейдовых операций украинских ССО против морской инфраструктуры России. Кроме того, предоставление данных о курсах движения судов и кораблей для использования украинскими силами против Черноморского флота. Ярким примером этого является недавняя атака группы безэкипажных катеров на разведывательный корабль «Иван Хурс». На британском же морском спецназе лежит организация слежения и при возможности уничтожения любых российских патрульных кораблей, действующих в Днепровском лимане, а также разведка побережья от Кинбурнской косы до залива Ягорлык.

    В их задачу входит определение удобных мест для высадки крупного десанта в ходе уже ведущегося ВСУ контрнаступления. В этих же целях им предстоит организовать огневые позиции и пост наблюдения на острове Майский в середине устья реки Днепр. Этот остров ранее назвался Батарейный и до Великой Отечественной там располагалась батарея береговой артиллерии крупного калибра, которая закрывала вход в Южно-Бугский лиман. Стоит предположить, что в планах британского спецназа – использование замаскированных гражданских судов, оснащенных легкими торпедами (Q-Ships), для поражения более крупных судов, а также быстроходных катеров CB90, оснащенных ракетами Hellfire, для поражения небольших судов.

    Одной из главных тактических задач является организация операций в прибрежных районах. Ключом к успешным действиям там является вывод из строя береговых радиолокационных станций, чтобы лишить ВС РФ способности обнаруживать диверсионные группы, прежде всего в Крыму. Уничтожение береговых радиолокационных станций, помимо прочего, позволит тактической группе устроить засаду небольшим боевым кораблям ВМФ РФ, покидающим Севастополь.

    Однако нет сомнений, что задачи, стоящие перед британским спецназом на Украине в данный момент, более глобальны, чем проведение и организация каких-либо конкретных диверсий или операций. Сами диверсионные акты – лишь определенный шаг к достижению глобальной цели: победы Украины и всего Запада в текущем конфликте.

    Кто-то может спросить: как же так? Каким образом несколько десятков специалистов могут решить столь обширный перечень задач? Все дело в том, что в распоряжении британского спецназа находятся подразделения ССО Украины, которые отличаются хорошей специальной подготовкой. Они и являются исполнителями. Прошлой осенью в Шотландии и Канаде проходило обучение подразделение спецназа ВСУ численностью около 1000 человек, которое было передано военно-морскому командованию Одессы.

    Взрыв плотины Каховской ГЭС также с высокой вероятностью можно отнести на счет «лодочников», поскольку гидротехнические сооружения – такие как причалы, мосты и плотины – являются приоритетными объектами спецназа ВМС Великобритании. Ведь удобнее всего к ним подобраться с воды.

    Непосредственно само уничтожение плотины могло осуществляться как путем установки маяков на объекте, что обеспечивает гарантированное попадание ракет, так и путем постепенного минирования объекта в его уязвимом месте.

    И это вполне вероятно, поскольку в штате персонала ГЭС оставались сотрудники, работавшие там, когда ГЭС контролировала украинская администрация. При этом результаты диверсии столь масштабны, что носят стратегический характер. А это вполне соответствует роли британского спецназа на Украине.

    Не менее обширные задачи стоят перед британскими специалистами из 22-го полка SАS. Они являются специалистами не только по самостоятельному ведению разведки и проведению диверсий, но и хорошими тренерами и организаторами, в частности партизанских действий в тылу противника.

    С высокой долей вероятности можно предположить, что действия украинских диверсионных групп на приграничных российских территориях – следствие организационных усилий спецов из SАS. Так, серия нападений на Белгородскую область, скорее всего, также связана с работой британского спецназа на Украине. Прежде всего потому, что работа с коллаборантами и использование их с целью организации партизанских действий – прямая задача SАS.
     
     
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