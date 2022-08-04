Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

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4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города РИА Новости
Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...

Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
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Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

Кто взрывает склады с оружием в ЕС

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Козлов

    Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		4 августа 2022, 16:47

    В Британии – скандал вокруг расследования Би-би-си в отношении одного из эскадронов 22-го полка Особой воздушной службы (Special Air Service, сокращенно SAS), который занимался в Афганистане не совсем тем, о чем отчитывался. Или совсем не тем. Эскадрон прибыл в афганскую провинцию Гильменд в ноябре 2010 года и действовал там шесть месяцев. Тогда эта провинция была одним из самых опасных мест в Афганистане, где засады талибов и придорожные бомбы были обычным явлением, а армия несла тяжелые потери. По мнению министерства обороны Великобритании, действовали они там «мужественно и профессионально», придерживаясь «самых высоких стандартов».

    Однако после ознакомления с результатами журналистского расследования такая оценка вызывает сомнение. Из отчетов спецназовцев следует, что действуя в этом районе Афганистана в 2010-2011 годах, эскадрон провел более десятка рейдов по задержанию (deliberate detention operations – DDO), также известных как рейды «убить или захватить», в ходе которых задерживались командиры талибов и разрушались сети по производству взрывных устройств.

    Трудная задача

    В 1984-1986 годах я воевал на юге Афганистана в составе 173-го отдельного отряда спецназа, который стоял под Кандагаром. В 1984 году и Гильменд тоже входил в нашу зону ответственности, поэтому мне понятна ситуация, в которой оказались британские спецназовцы спустя почти четверть века. Такие операции (DDO) проводятся в зонах, которые контролируются повстанцами, ведь их лидеры понимают, что являются целью для спецназа.  И потому это очень опасные действия. Главным слагаемым успеха в таких операциях являются достоверная информация об объекте, а также внезапность и слаженность действий. Но, судя по материалам расследования, именно с информацией не все было ладно. Несколько источников, участвовавших в выборе целей для операций спецназа, рассказали Би-би-си, что в процессе выбора имелись серьезные проблемы с достоверностью данных разведки, а это означало, что гражданские (мирные) лица могли легко оказаться в списке целей.

    По словам британского представителя, присутствовавшего во время выбора цели в Гильменде в 2011 году, «парни из разведки составляли списки людей, которые, по их мнению (обратите внимание на это словосочетание – прим. авт.), были талибами. Списки должны были быть подвергнуты краткому обсуждению. Затем их передавали спецназу, которому будет отдан приказ убить или захватить». По словам источника, выбор целей был вынужденным и поспешным. «Это не обязательно означало «давайте убьем их всех», но, безусловно, было давление, чтобы улучшить показатели, что в основном означало быстрое вынесение суждений об этих людях», – сказал он.

    Чисто английское убийство

    Собственно, в достижении высоких результатов нет ничего плохого. Плохо, когда этой цели пытаются достигнуть любым способом. Ранее мне доводилось читать о количестве успешных ликвидаций и захватов, проведенных силами 22-го полка SAS. Результаты исчислялись сотнями. Зная, насколько сложно добиться высоких показателей в этом деле, я был восхищен их действиями. Но на деле все оказалось иначе.

    Сразу же возникает вопрос: а как могли столь открыто действовать британские коммандос в районах, которые контролировали талибы? Я помню, что в подобной ситуации любой выстрел мог поставить под угрозу срыва всю операцию. Моджахеды собирались очень быстро и отсекали пути к отходу из кишлака. А здесь полгода спецы активно работают в провинции и ни единой потери, зато талибов за полгода накрошили за сотню. Может быть потому, что работали не в зонах, которые контролируют талибы? Может, это были обычные мирные кишлаки? Как утверждает расследование Би-би-си, «офицеры (полка SAS) также обратили внимание на то, что во время значительного числа рейдов было убито больше людей, чем захвачено оружия, которое, как сообщалось, было изъято с места происшествия». Это позволяет предположить, что SAS стреляла в безоружных и что оперативники SAS могли фальсифицировать доказательства, подбрасывая оружие на место происшествия после убийства людей. Как пишет Би-би-си, «один из высокопоставленных офицеров спецназа страны в секретной записке высказал опасения, что в данном случае может иметь место «преднамеренная политика» незаконных убийств (имеется в виду намеренное убийство молодых мужчин призывного возраста). Читая это, приходишь к мысли, что англичане творили в Афгане абсолютный беспредел. Тупо убивали мирных людей, чтобы показать хорошую отчетность.

    Но, как выяснилось, не только они. После того, как аналогичные опасения были высказаны в Австралии, там было назначено расследование, которое обнаружило «достоверные доказательства» того, что члены австралийского спецназа были виновны в незаконном убийстве 39 человек и использовали «подбрасываемое оружие» для оправдания стрельбы. Журналисты Би-би-си установили, что эскадроны SAS, сменявшие друг друга, соревновались, кто совершит наибольшее количество убийств.

    Фото: REUTERS/POOL/Mandel Ngan VF/CLH

    Би-би-си посетила несколько домов, которые обыскивали отряды эскадрона SAS в 2010-2011 годах. В маленькой деревне Над Али в Гильменде журналисты обнаружили дом, где рано утром 7 февраля 2011 года были убиты девять афганцев, включая подростка. На стенах дома остались следы от пуль. Би-би-си показала фотографии с места происшествия экспертам по баллистике, которые заявили, что, судя по следам от пуль, часть выстрелов была сделана сверху вниз, что исключает перестрелку. Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Этот почерк был опознан свидетелями последствий этих убийств в Афганистане.

    Кроме того. Командир подразделения, выполнявшего задачу, пишет отчет о результате – в этих отчетах было замечено, что поводы для применения оружия были зачастую идентичными. Это вызывало подозрения. «В ходе рейдов было убито слишком много людей, и предоставленные объяснения не имели смысла», – сказал один из старших офицеров SAS.

    Тень на плетень

    В годы военного пристутствия Советской армии в Афганистане коллективный Запад, как и сейчас, развернул информационную войну против СССР, обвиняя советских воинов в грабежах, мародерстве и убийстве мирных граждан. Занималась этим в том числе и Би-би-си. Имели ли место воинские преступления наших солдат в то время? Конечно, это война, а на ней бывает всякое. Однако в составе ОКСВА военная прокуратура работала как часы. Ей активно помогали и офицеры особого отдела армии. 

    В нашем кандагарском отряде тоже был случай, когда летом 1984 года на границе с Пакистаном в районе Спин-Болдака 3-я рота отряда в ночное время обстреляла гражданскую «Волгу», которая отказалась подчиниться требованию остановиться. Но это была машина с гражданскими пассажирами. И попали они под раздачу по своей собственной вине, поскольку двигались в комендантский час и не подчинились. Что давало безоговорочное право применить оружие. И после разбирательства это было бы установлено. Командир роты доложил о случившемся комбату, но тот отдал совершенно дикий приказ: «Всех завалить, а машину спрятать!». Что и было исполнено. Могу предположить, что причиной такого приказа стало то, что это подразделение спецназа в то время занимало лидирующие позиции по результативности в Афганистане – и комбат не хотел разбирательств. Но все тайное рано или поздно становится явным. Спустя всего пару лет комбата судили, он получил солидный срок. Исполнители тоже оказались за решеткой.

    В соседнем отряде командир группы был уличен в мародерстве – тоже сел в результате. Больше ничего подобного я за 28 месяцев войны не встречал и не слышал. Полагаю, что и после моей замены ничего подобного не было. Мир спецназа тесен, информация распространяется быстро. И это в двух бригадах спецназа численностью около 3000 человек каждая. А здесь

    за полгода один эскадрон SAS, где по штату всего 65 человек, «навалил мирняка», как эскадрон смерти где-нибудь в Гватемале. Видимо, подход у нашего и британского спецназов абсолютно разный. Мы не воюем с мирными жителями, а они – воюют.

    Помню, однажды на выходе на нашу группу в темноте набрели двое афганцев. Отец и сын. Чтобы они не рассказали моджахедам о нас, мы их задержали и увели с собой – чтобы после выполнения задачи отпустить. Но ночью сын смог удрать от своего конвоира. А утром привел толпу духов, с которыми мы несколько часов вели бой в окружении. Когда прилетели вертолеты, я, убедившись, что все наши на борту, дал папаше мощного пинка для ускорения встречи с сыном, и мы улетели. Сами понимаете, что зол я был на него и его сынулю. Но даже в мыслях не было с ним посчитаться иначе.

    Справедливость торжествует?

    Таким образом, в итоге было установлено, что эскадроны САС устроили друг с другом кровавое соревнование – кто совершит наибольшее количество убийств мирных жителей. Рассказали это журналистам в итоге сами офицеры САС. Помощник начальника штаба спецназа Великобритании писал, что если эти подозрения верны, то эскадрон SAS «действовал неоправданно с точки зрения этики и закона».

    Нельзя сказать, что британские правоохранительные органы и руководство спецназа игнорировали эти обвинения. Расследование еще десять лет назад проводила Королевская военная полиция. Однако она натолкнулась на противодействие руководства Сил специального назначения, а потом и руководства Генштаба Британии. Есть основания полагать, что спецназовцев прикрывал их бывший командир, позднее генерал и глава Генштаба Марк Карлтон-Смит. Расследование было закрыто. Министерство обороны заявило, что никаких доказательств преступлений обнаружено не было. Следственная группа, однако, до сих пор уверена в обратном.

    И что же британское общество? Оно возмутилось, ужаснулось? Скорее, наоборот. Сейчас в британском сегменте Сети развернулась кампания осуждения Би-би-си за дискредитацию британских военных. Некоторые, читая этот текст, подумают: несмотря ни на что, в Британии свободные СМИ смогли беспристрастно вскрыть факты преступлений своего же спецназа в Афганистане. А вот у нас…

    С момента преступлений прошло более 10 лет и только сейчас Би-би-си вытащила на свет Божий свое расследование. И это далеко не первое журналистское расследование событий в период оккупации Афганистана. Журналисты приводили свидетельства и факты, но за все время за военные преступления в Афганистане публично был осужден только один британский военнослужащий.

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