    Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    @ Zuma\TASS

    24 сентября 2025, 12:10 Мнение

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что не приемлет «решительных мер» против русского языка и русскоязычных граждан, чего требуют украинские общественники. Прежде всего речь о «мовных патрулях», задача которых состоит в том, чтобы выявлять на улицах украинских городов людей, говорящих на русском языке и убеждать их этого не делать. И заодно идентифицировать тех, кто пользуется русским языком в сфере обслуживания, и доносить на них с целью наказания. Ивановская не поддержала такой языковой террор – многие люди просто не имели возможности выучить украинский язык. Из интервью следует, что она сторонница метода убеждения, а не принуждения в языковом вопросе. В частности, Ивановская рассказала, что уговорила свою дочь-подростка не писать в социальных сетях тексты на русском языке.

    Заявления Ивановской – неслыханная смелость для Украины. Но думается, что ее устами говорил офис Зеленского – сомнительно, что она пошла бы на конфликт с «мовными активистами» без благословения начальства. Нет, Зеленский не стал демократом и защитником людей, просто в ЗЕ-команде испугались инициатив украинских общественников. Это в теории «мовные патрули» должны убеждать людей переходить в общении на украинский, в реальности активисты, среди которых куча обыкновенных нацистов, будут просто избивать и всячески унижать тех, кто говорит по-русски. Собственно, они уже так делают. А потом к этому подключатся различные подонки, даже не входящие в патрули, они будут просто бить людей, прикрываясь борьбой за украинский язык. 

    В 2022 году на Украине людей привязывали к столбам и пороли якобы за воровство. В случае создания и развития института «мовных патрулей» ситуация обязательно повторится, только в этот раз жертвами насилия станут русскоязычные граждане. Разумеется, это не останется без ответа: люди, говорящие на русском, будут объединяться и нападать на мовных активистов. Это превратится в войну на улице, особенно в русскоязычных регионах, включая Киев. Традиционно украиноязычные города тоже не останутся в стороне – националисты Львова и Ивано-Франковска жалуются в соцсетях, что у них появилось много русскоязычных, приехавших из других регионов, которые отказываются переходить в общении на украинский язык.

    И полиция остановить конфликт на улице не сможет. А учитывая, что после 11 лет боевых действий на руках у жителей Украины много неучтенного оружия, драки вскоре превратятся в перестрелки. Разборки между русскоязычными и украиноязычными в такой ситуации могут начаться и в ВСУ, где противники начнут использовать друг против друга автоматы и пулеметы. Все это приведет к дестабилизации в стране.

    Жертвами языкового вопроса могут стать и дети. Уже сейчас различные политики, общественные деятели, блогеры призывают пороть и избивать детей, которые говорят на русском даже в песочнице. Тем более пострадать от «мовных активистов» могут подростки. Согласно социологическим исследованиям украинской Госслужбы качества образования, за пределами школы на украинском языке говорят менее 40% детей. То есть более 60% детей и подростков могут стать жертвами «мовных патрулей» и других нацистов, если насилие станет основной формой борьбы с русским языком. Люди готовы смириться со многим – как показывает ситуация с отловом людей тэцэкашниками, украинцы слишком терпеливый народ – но ни один даже самый трусливый родитель не простит издевательства или избиения своего ребенка.

    И это точно взорвет Украину изнутри. Именно этого в ЗЕ-команде и боятся, поэтому решили пока не раскручивать маховик насилия в отношении русскоязычных.

    Интервью Ивановской, данные социсследования, постоянные бытовые конфликты на языковой почве в разных городах Украины, которые становятся известны общественности, говорят об одном: Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом. Такая же ситуация в Одессе и других русскоязычных городах. Потому что это их родной язык, на котором говорят родители, бабушки, дедушки, соседи. Если дети говорят на русском, то старшие поколения – тем более.

    При этом, как и во времена правления Леонида Кучмы, украинские националисты хотят заставить всех не только говорить, но и мыслить на украинском. 30 лет назад «мовные активисты» были уверены, что достаточно в законодательном поле ограничить русский язык, вытеснить из сферы общественной жизни, уничтожить все символы, связывающие Украину с Россией, и жители перейдут на мову. Но этого не произошло. И современные активисты видят решение проблемы в насилии – запугать людей так, чтобы они боялись слово произнести на русском языке даже дома.

    После переворота 2014 года майданные правители отменили закон Кивалова-Колесниченко, который наделял русский язык статусом регионального, и это придало новый импульс сопротивлению нацисткой власти в русскоязычных регионах, особенно в Крыму и Донбассе. Украина до сих пор беременна гражданской войной из-за языкового вопроса. Описанный выше сценарий может осуществиться на Украине в любой момент даже без внедрения «мовных патрулей», достаточно двух-трех жестких инцидентов. Это может стать первым шагом к серьезному противостоянию, которое положит конец существованию Украины. 

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине

    Украина может «вернуть все территории» и «пойти дальше», уверен президент США Дональд Трамп. Правда, это возможно только при поддержке ЕС и если оружие Киев и Брюссель будут закупать у Вашингтона, уточнил глава Белого дома. Эксперты спорят о том, что на самом деле скрывается за словами Трампа: переход на сторону «партии войны», троллинг Европы и Зеленского или желание заработать. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

