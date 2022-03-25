Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

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25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны

США пытались изолировать Россию, но не смогли остановить ее, пишут западные СМИ REUTERS/Henry Nicholls/Pool
«До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		25 марта 2022, 18:10

    Представьте, что вы идете по родному городу и замечаете небольшую толпу. Подходите ближе и видите девушку, привязанную скотчем к фонарному столбу. С девушки спущены джинсы и ее порют ремнем. Несчастная плачет, кричит, умоляет ее простить. Зрители смеются и снимают экзекуцию на телефоны. Вы узнаете, в чем девушка виновата, – она украла шоколадку в магазине. Вы пожимаете плечами и идете по своим делам. Для вас все происходящее – норма. Похоже на сцену из постапокалиптического романа или сюжет БДСМ-рассказа? Но это реалии современной Украины.

    Внесудебные расправы становятся обыденностью. Людей привязывают к фонарным столбам, к деревьям, обливают зеленкой, порют ремнями, розгами или просто избивают, часто действо сопряжено с насильственным обнажением. Все это непотребство фотографируют, снимают ролики, которые потом оказываются в публичном доступе.

    На Украине такое издевательство над людьми называют борьбой с мародерами. Сначала украинская официальная пропаганда старалась не замечать инциденты, затем некоторые украинские блогеры пытались объявить ролики с расправами российскими фейками. Однако сейчас свидетельств суда Линча в украинских городах и селах стало столько, что факты уже невозможно отрицать.

    Так, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что не считает привязывание и оголение мародера диким в военное время. Когда подобное говорит представитель правоохранительных органов, это уже даже не дно, это ниже. Возникает вопрос, зачем вообще нужно государство, если люди могут наказывать других людей своими силами? Это столп правовой системы любого государства: санкции в отношении граждан должны быть в руках государственных органов, и больше ни в чьих, потому что альтернатива этому – хаос.

    Некоторые люди в социальных сетях так же, как и Денисенко, оправдывают все происходящее боевыми действиями. Но, во-первых, многие расправы происходят в городах и селах, которые не были затронуты боями или почти не были. Например, во Львове, который далеко от линии фронта, троих девочек облили зеленкой и привязали к фонарному столбу. Их обвиняют в краже еды, хотя в интернете ходит информация, что они ничего не воровали, а подверглись издевательствам за свое этническое происхождение – они цыганки.

    Фото: ohota_na_vedm/Telegram

    Во-вторых, в любых условиях, как бы ни было тяжело, надо всегда оставаться людьми, а не устраивать суды Линча над беззащитными, даже если они в чем-то виноваты. В Донецке на моей памяти всего один раз привязали человека к столбу. Это случилось в 2014 году, такому наказанию подвергли женщину, которая была корректировщиком огня украинской артиллерии. Но ее быстро освободили и арестовали по закону. А подобная расправа вызвала осуждение в донецких пабликах. Люди писали, что мы не должны уподобляться майдану и терять человеческий облик.

    Практика публичных порок пошла от Евромайдана. Там привязывать человека к столбу, ставить на колени, писать несчастному на лбу оскорбительные слова за какую-то провинность было обычной практикой. Вспоминается, что в 2014 году майдановцы публично выпороли женщину за то, что она была сторонницей Антимайдана. Но публичные расправы происходили на Украине уже после Евромайдана и задолго до 24 февраля 2022 года. В Чернигове в 2018 году к фонарному столбу привязали мужчину якобы за его пророссийские взгляды. А в 2019 году подобная экзекуция произошла на майдане в Киеве.  

    Просто после 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно.

    Дело в том, что за последние 8 лет в стране культивировалось насилие и ненависть к ближнему. Украинцев учили ненавидеть жителей Донбасса. Достаточно вспомнить заявление Петра Порошенко в 2014 году. Действующий глава государства сказал, что дети на Украине будут ходить в школы, а дети в Донбассе сидеть в подвалах.

    А что только не писали о людях из ЛДНР различные украинские журналисты и блогеры. Как только не обзывали жителей Донецка и Луганска, как не высмеивали горести, связанные с войной. Одна формулировка о том, что люди на Донбассе сами себя обстреливают, чего стоит. По сути, происходило расчеловечивание людей из ЛДНР в информационном поле Украины. Да и не только из ЛДНР – вспомним реакцию украинской общественности на 2 мая в Одессе. «Жареные колорады» – это ведь не выдумка.

    Жителей незалежной учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей, как таковых. Украинцам говорили, что они свободные люди, которые противостоят рабам из ЛДНР и России. Людей учили ненавидеть своих соседей, доносить на них, придумали название – бытовой сепаратист, даже листовки напечатали, в которых объясняли, как распознать бытового сепаратиста.

    Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинский журналист Фахрудин Шарафмал обещает убивать российских детей и пропагандирует идеи одного их архитекторов Холокоста Адольфа Эйхмана. Ничего удивительного, что украинский юрист и волонтер  Геннадий Друзенко заявил о намерении кастрировать российских военнопленных. Ничего удивительного, что украинские солдаты прикрываются мирными жителями, как щитом.

    И, конечно, ничего удивительного нет в том, что простые люди привязывают своих земляков к столбам и порют. Это все симптомы того, что украинское общество заражено вирусом человеконенавистничества. Лечить его нам предстоит долго.

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