Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка публично высказался за насильственную смену власти на Украине с передачей полномочий военным.
Музыкант Олег Скрипка заявил о поддержке идеи военного переворота в Киеве для смены действующей власти, передает РИА «Новости». По его словам, управлять страной должны военные, которые прошли боевые действия, или волонтеры, подобные Сергею Стерненко (бывший главарь одесского филиала запрещенной в России террористической организации «Правый сектор*»).
«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра (Роберт Бровди – признан в РФ террористом и экстремистом) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко», – заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».
При этом Скрипка отметил, что украинские граждане часто выбирают популистов, которые играют на эмоциях. Он подчеркнул, что даже среди военных и волонтеров необходима проверка, чтобы выяснить их истинные качества за пределами медийного образа.
Ранее Скрипка заявлял, что в Европейском союзе коллективу не дают выступать из-за обвинений в фашизме.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ