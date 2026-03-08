ПВО Бахрейна перехватила 95 иранских ракет и 164 БПЛА с начала эскалации

Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
С начала эскалации ПВО Бахрейна перехватила и уничтожила 95 иранских ракет и 164 беспилотника, отражая атаки на королевство.
Оборонное ведомство сообщило о ликвидации 95 ракет и 164 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с иранской территории, передает ТАСС.
Военные продолжают отражать последовательные волны нападений.
«Системы ПВО продолжают противостоять последовательным волнам иранских террористических атак. С начала этой жестокой агрессии было перехвачено и уничтожено 95 ракет и 164 беспилотника, нацеленных на Королевство Бахрейн», – говорится в заявлении.
Генеральное командование вооруженных сил призвало местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Власти просят граждан соблюдать меры предосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман.
Системы ПВО королевства ранее отчитались, что уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник противника.
Корпус стражей исламской революции нанес удар по американской авиабазе Шейх Иса.