На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР
Украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.
Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.
По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.
«Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.
Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.
Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.
Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.