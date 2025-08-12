На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР

Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.

По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.

«Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.

Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.

Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.

Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.