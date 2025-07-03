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    Перемены в России вызвали к жизни новый фильм про Петра
    3 июля 2025, 08:58 Мнение

    Перемены в России вызвали к жизни новый фильм про Петра

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    С Петром нашим Первым, вообще-то, нехорошо получается. Если подумать, все что Россия-СССР-Россия имели – это заслуга Петра, прежде всего. Непонятно, до чего бы нас, русских, довели эти бородатые традиционалисты. Ах да, у нас теперь «традиционные ценности», пардон.

    Но, если считать, что именно с Петра начались нормальные традиции, то все с ценностями в полном порядке. И не в бритве дело. А во флоте, например. В армии. И в том, что разгромил самую агрессивную армию Европы – шведскую. И в том, что, если до Петра они нас ненавидели тихо, то после Петра – громко и по сей день. Аж перепонки звенят.

    Но есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого, который борцами со сталинизмом практически осуждается как идеологическая бомба. А другого по масштабу труда и нет.

    Кто-то что-то пишет, кто-то что-то читает. Полная бессмыслица и информационный шум. Ну а что вы хотите, если у нас в историках до сих пор значатся люди, у которых при слове «русский» идет кровавая пена? Слава богу, некоторые из них нас уже года три как покинули. Хотя их оставшиеся оппоненты мало чем лучше – капуста в бороде мешает думать.

    «Петр Первый» с Симоновым в роли Петра и Жаровым в роли Меньшикова – вторая русская попытка в кино 1937 года. Первая была – «Жизнь и смерть Петра Великого» 1910 года, немой фильм Ганзена-Гончарова, но его все равно никто не видел.

    Понятно, что «историки» нам рассказывают, что образ Петра натягивали на сову Сталина, но прикол-то в том, что как только на экранах появляется очередной Петр Первый, публика просто обречена его мега-образ соотносить с деяниями актуального на данный момент русского царя разной степени демократичного голосования.

    Простой пример – так как несколько подряд русских царей после Сталина явно проигрывали сравнение с Петром, то и фильмы про него были дохлые, вялые и даже с уклоном в комедию. Да, мы все смотрели «Как царь Петр арапа женил» с Высоцким, которого сейчас бы наши USAID’овцы начали отменять за blackface по американским методичкам. И советско-гэдээровский фильм 1980 года «Юность Петра» в двух сериях тоже видели – там хоть Россия красиво снята, Сергей Герасимов – классик кинематографа. И «В начале славных дел» видели, и «Петр Первый. Завещание» 2011 года тоже видели, где Петр нарочито уставший и умирающий. Мы много чего видели. Но и этого мало. Несправедливо мало.

    Но вот постоянный нарратив «Петр принял Русь бородатую, а оставил с Черным Морем и Прибалткой», он напрямую коррелируется с «Принял Россию лошадную, а оставил с атомной бомбой». Откуда следует немой вопрос: «А вы-то… с чем оставили?» и отсюда – глубокое внутреннее неприятие образа Петра Первого многими поколениями правящего класса России.

    Перемены в сегодняшней России, похоже, вызвали к жизни новый фильм про Петра. 2 июля стартовал аж восьмисерийный сериал «Государь», который показывают по «сберовскому» каналу ОККО, произведенный 1-м каналом с ИРИ – то есть государственность прет изо всех щелей. И поэтому мы вынуждены рассматривать новый фильм опять с точки зрения манифеста сегодняшней истории. Генеральный продюсер Константин Львович Эрнст ничего просто так давно уже не делает. Значит просто пора людям напомнить, кто у нас первый европеец, первый настоящий патриот и победитель, натянувший нос всей подлой Европе. Естественно, тема Мазепы – совершенно в кассу.  Но такова русская история – и ее невозможно разорвать на куски – все проистекает из прошлого. Даже кейс Мазепы-Зеленского.

    Сериал Сергея Гинзбурга, ничем, не противоречит изложенному у Толстого. Он не противоречит даже полузапрещенной «Википедии». И это понятно, зумеры, увидев сериал на экране, тут же побегут проверять туда, где они привыкли получать свои убогие знания.

    Сцена стрелецкого бунта практически идентична герасимовской: ну а что, видимо, это исторические факты. Но сегодня зумерам понравится – она выглядит точь-в-точь как травля в соцсетях.

    Судя по всему, никаких парадоксальных и революционных мыслей относительно Петра в сериале не содержится – все идет по усредненной, общепринятой, версии истории. В главной роли – Константин Плотников («Король и Шут»), Меньшиков – Евгений Ткачук («Роднина»), очень красивые актрисы – Семашкова, Стойилкович, Лисовая – прям цветник. Потом появится Евгений Шварц («Мой дикий друг») в роли шведского короля Карла – кстати, весьма интересная работа, без банальностей.

    Похоже, что касаемо материально-исторические деталей, тут учтены ошибки прошлых фильмов. Никто не хочет, чтобы диванные историки укоряли неправильным цветом пуговиц на мундирах. Кругом же соцсети…

    Сейчас посмотрим, насколько авторы попытаются нам всем намекнуть, насколько Петр Первый современен и даже жифф. А разные слои зрителей будут высматривать в нем что-то свое. Кто-то пропущенные в школе уроки истории, кто-то будет спрашивать, почему после русского царя Петра у нас власть как-то плавно перешла в руки царей немецких. Ну, и пусть – может, кто-то что-то для себя откроет.

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