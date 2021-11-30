Жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро

Власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.

По данным издания Die Presse, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова, передает «Коммерсант».

На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере 3,6 тыс. евро или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до 7,2 тыс. евро, утверждает издание.

Исключением станут люди, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременные и подростки до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Также он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД