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Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии
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В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.
В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости».
Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».
Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.
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Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.
«Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.
По словам врача, при диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.
«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.
Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.
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Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе
Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.
«Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.
Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.
С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.
Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, и связал поступки таких медиков с уровнем их образования.
Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.
«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством – вакциной в данном случае – и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», – пояснил он свою точку зрения.
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Также Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования.
«К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», – заявил он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
В Нидерландах продолжились массовые беспорядки из-за антиковидных мер
В Нидерландах в ночь на воскресенье продолжились акции протеста против мер правительства по борьбе с коронавирусом, митингующие поджигали велосипеды, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками, сообщили правоохранительные органы.
В Гааге были задержаны семь человек, пять полицейских получили травмы, одному из них пришлось обратиться за помощью в больницу, передает Deutsche Welle.
Полиция была вынуждена применить водометы против участников протестов.
В субботу две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда.
Напомним, в ночь на воскресенье в странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой решили выйти в выходные на уличные акции в более чем 100 городах в разных странах мира.
Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России
Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.
Власти Москвы заявили о готовности увековечить память о Валерии Гаркалине
В Москве могут установить памятную табличку артисту России Валерию Гаркалину, власти готовы поддержать такое предложение, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», – поделился Герасимов с ТАСС.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Ранее сообщалось, что Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки
Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.
Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.
При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.
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Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
Акции против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки в Европе
В странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой решили выйти в выходные на уличные акции в более чем 100 городах в разных странах мира.
В Париже на шествии «желтых жилетов» и противников санитарных пропусков с самого начала обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди бросали бутылки, банки и апельсины в представителей правопорядка. Хулиганы также поджигали мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и дубинки.
В столице Нидерландов Амстердаме сотни людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер, хотя организаторы акции заявили об ее отмене по причине вспыхнувших беспорядков на аналогичной акции, которая прошла накануне в Роттердаме. Власти города также запретили проводить какие-либо акциии, передает РИА «Новости».
В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых антикоронавирусных ограничений. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полиция задержала более 50 человек. Сообщается, что три человека получили огнестрельные ранения. Правоохранители расследуют, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения нанесены полицейскими пулями.
Несколько тысяч человек приняли участие в субботу в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Демонстранты выступали против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей разных профессий, передает ТАСС.
При этом в Лондоне также прошла акция экоактивистов движения Insulate Britain, которые заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. Были задержаны десятки активистов, которые, по их словам, протестовали в знак солидарности с приговоренными ранее к тюремным срокам соратниками.
Участники протеста против ограничительных мер и ковид-сертификатов со всей страны съехались автобусами и в столицу Хорватии, собралось от 10 до 20 тыс. человек. Полиция Загреба сообщила, что не выдавала разрешения на проведение акции. Участники акции напали на журналистов ряда СМИ.
Около 35 тыс. человек в субботу приняли участие в демонстрации в Вене. Представитель городской полиции заявил, что атмосфера была довольно накаленная, было произведено несколько задержаний. Ряд демонстрантов бросали в сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность на митинге, пивные банки.
В Вене в ходе протестов также произошли столкновения манифестантов с полицейскими, передает RT.
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В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестовали против прививок от COVID-19, сообщает Delfi.
Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. Так, в Австрии введен национальный локдаун.