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Акции против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки в Европе
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В странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой в выходные вышли на улицы в более чем 100 городах в разных странах мира.
В Париже на шествии «желтых жилетов» и противников санитарных пропусков с самого начала обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди бросали бутылки, банки и апельсины в представителей правопорядка. Хулиганы также поджигали мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и дубинки.
В столице Нидерландов Амстердаме сотни людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер, хотя организаторы акции заявили об ее отмене по причине вспыхнувших беспорядков на аналогичной акции, которая прошла накануне в Роттердаме. Власти города также запретили проводить какие-либо акциии, передает РИА «Новости».
В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых антикоронавирусных ограничений. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полиция задержала более 50 человек. Сообщается, что три человека получили огнестрельные ранения. Правоохранители расследуют, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения нанесены полицейскими пулями.
Несколько тысяч человек приняли участие в субботу в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Демонстранты выступали против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей разных профессий, передает ТАСС.
При этом в Лондоне также прошла акция экоактивистов движения Insulate Britain, которые заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. Были задержаны десятки активистов, которые, по их словам, протестовали в знак солидарности с приговоренными ранее к тюремным срокам соратниками.
Участники протеста против ограничительных мер и ковид-сертификатов со всей страны съехались автобусами и в столицу Хорватии, собралось от 10 до 20 тыс. человек. Полиция Загреба сообщила, что не выдавала разрешения на проведение акции. Участники акции напали на журналистов ряда СМИ.
Около 35 тыс. человек в субботу приняли участие в демонстрации в Вене. Представитель городской полиции заявил, что атмосфера была довольно накаленная, было произведено несколько задержаний. Ряд демонстрантов бросали в сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность на митинге, пивные банки.
В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестовали против прививок от COVID-19, сообщает Delfi.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»
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«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.
«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».
Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».
В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей, более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.
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Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
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В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений
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«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.
«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.
«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».
«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».
Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.
«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.
«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».
«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы
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«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.
«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.
По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».
Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.
По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.
«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.
«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».
«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».
Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.
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Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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Немецкий политолог: Поляки ругают Россию, чтобы сгладить вину перед ЕС
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Антироссийской риторикой поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку сами находятся под европейскими санкциями, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это. Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается. Но Варшава не упускает случая подогреть конфликт с Россией. Только зачем ей это? Ведь Россия всегда отвечает на такие выпады. Так что Польша играет с огнем», – считает германский политолог Александр Рар.
Эксперт указал на сходство заявлений Польши и Украины в отношении России. «Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж России на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить», – полагает Рар.
«Раньше я думал, что причины такого настроя Польши в отношении России связаны с периодом коммунизма, за который она хочет отомстить. Но текущая ситуация наталкивает на мысль о том, что Варшава имеет более глубокие исторические комплексы и болезни, – рассуждает собеседник. – Это не только месть за коммунизм, но еще и за разделы Речи Посполитой в XVIII веке».
«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины, – отметил политолог. – Кроме того, с помощью антироссийской риторики поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку они сами находятся под европейскими санкциями за нарушение политики ценностей. Соответственно, сейчас они пытаются вылезти из роли провинившегося члена ЕС и стать чуть ли не героем, так как «защищают» Европу от российской «агрессии».
Эксперт также отметил, что поляки за глаза многое припоминают и Германии, но не станут ничего говорить публично, потому что рискуют потерять большой кошелек Европы. «Во многом от немцев зависит и финансовое благополучие Польши, и ее влияние внутри ЕС», – резюмировал Рар.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик. Позже сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
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«Русский» штамм коронавируса получил официальное название
Разновидность коронавируса, которую окрестили «русской», получила официальное название AY.122, под таким наименованием ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Эту ветвь впервые обнаружили в январе 2021 года в Словакии, в конце мая и начале июня ее зафиксировали в России, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов, передает РИА «Новости».
Также этот штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. В Израиле у него выделилась новая подлиния AY.122.1.
«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», – пояснил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.
Мутация этого штамма расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большая часть вакцин. По этой причине эта мутация вряд ли повлияет на «устойчивость» штамма к антителам. AY в названии – это принадлежность к разновидностям варианта «дельта», а 122 – это порядковый номер ветви.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Дональда Туска лишили прав за превышение скорости
Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.
«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».
Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.
Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.
Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).
Дробницкий предсказал Европе поражение в гонке за лидерство в 21-м веке
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«XXI век действительно покажет, какие страны выйдут вперед, а кто останется навсегда позади», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в текущем столетии.
«Сейчас в мире происходит примерно то же, что было в 20-е годы XX века: гонка основных держав, которые сумели вырваться вперед после Первой мировой войны и оставили всех остальных далеко позади. Сегодня новые технологии и сферы освоения будут полем, на котором сойдутся крупные государства и блоки. Судьба стран, не успевших на этот технологический паровоз, будет незавидной», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, «Байден не сказал ничего нового», а в сущности «другими словами повторил то, что не раз говорил и раньше». «Это по-разному называлось – «борьба демократий с автократиями», «прямая бескомпромиссная конкуренция» и так далее. Конечно, Байден отчасти занимается «риторическим украшательством», но в целом констатация верная: как минимум в первой половине XXI века конкуренция великих держав и союзов приобретет более серьезный характер. Это очень тяжелый вызов», – подчеркнул собеседник.
«На мой взгляд, претендент на провал в грядущей гонке – большая часть Европы, в загашнике которой остались только услуги, но ресурсов и собственных технологий нет. Мне, например, непонятно, как планируют выживать страны Бенилюкса и южноевропейские государства. А будущее стран Восточной Европы будет сильно зависеть от того, в какие крупные блоки их возьмут передовые державы», – добавил он.
С другой стороны, неплохие шансы выжить есть у Британии и Франции, имеющих ядерный потенциал, а также Германии, которой «тетушка Меркель в наследство оставила газовый хаб». «Тем не менее большую часть Европы может ждать падение уровня жизни. Для местных жителей это будет катастрофой, ведь они привыкли к высоким стандартам», – полагает эксперт. «Европа сегодня – закуска в споре России, США и Китая. Мы видим, как она пыжится, чтобы обрести какую-то субъектность, но этого никогда не случится», – резюмировал он.
Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке. «Через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент», – сказал американский президент.
«Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?» – задался вопросом Байден.
При этом он выразил мнение, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для Штатов наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – отметил политик.
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Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.
По словам врача, при диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.
«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.
Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.
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Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.