Экс-канцлер Австрии Курц официально подтвердил уход из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пресс-конференции в Вене объявил, что покидает пост председателя возглавляющей правящую коалицию с «Зелеными» Австрийской народной партии (АНП).

Он поблагодарил за опыт, полученный за 10 лет пребывания на разных должностях и постах в правительстве. По словам Курца, последние две недели были сложными на фоне внутриполитических событий, радостью в жизни он назвал рождение сына.

«Завтра я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии. В течение последующих недель сложу с себя все политические функции», – передает ТАСС.

Во время выступления Курц отверг обвинения в свой адрес по поводу антикоррупционного расследования. Он выразил надежду, что сможет доказать свою невиновность в суде.

Как заявил экс-канцлер, он не утверждает, что никогда не делал ничего неверного, и признал, что принимал в том числе и «неправильные решения».

«Я с нетерпением жду того дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня не соответствуют действительности», – добавил экс-канцлер Австрии.

Отметим, что австрийцы решили выбрать словом 2021 года «теневой канцлер», сообщило Австрийское агентство печати, которое выбирает самые популярные слова в стране по итогам года.

Понятие «теневой канцлер» появилось после отставки Себастьяна Курца на фоне ведущегося против него расследования по подозрению в коррупции.

Курц ушел в отставку 9 октября на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры в отношении него, но по-прежнему оставался главой АНП и лидером ее парламентской фракции.

Позже прокуратура потребовала снять с Курца депутатский иммунитет. Политик себя виновным не считает, надеясь доказать свою правоту.

Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Подкуп якобы совершался с 2016 по 2018 годы.